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Böyle ıstakoza yüz milyonda bir rastlanır

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ABD’nin Maine Eyaleti’nde bir balıkçı, neredeyse tamamen şeffaf olan bir ıstakozu yakaladı.
Böyle ıstakoza yüz milyonda bir rastlanır

Press Herald'ın haberine göre Mike Billings adlı balıkçı, bu haftanın başında yakaladığı şeffaf ıstakozu, fotoğrafını çektikten sonra çok küçük olduğu için denize bıraktı.

Istakozun sıra dışı kabuk rengi, kısmi pigmentasyon kaybından kaynaklanıyor. Istakozlarda bu tür mutasyonlar yüz milyonda bir meydana gelir.

Billings daha önce de nadir görünen ıstakoz yakalamıştı. Yakaladığı ıstakozu diğerlerinden farklı kılan, mavi kıskaçlarıydı.

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