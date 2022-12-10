  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Brad Pitt, Fransız medya grubu ile anlaştı

»
Brad Pitt'in sahip olduğu Plan B Entertainment isimli yapım şirketi, Fransız Mediawan ile yeni bir anlaşma yaptı. Fransız medya grubu tarafından 300 milyon dolar karşılığında yapım şirketinden önemli miktarda hisse satın alındığı belirtildi.
Brad Pitt, Fransız medya grubu ile anlaştı

2001 yılında Brad Grey, Jennifer Aniston ve Brad Pitt tarafından kurulan, ardından da Aniston ve Pitt’in boşanmasıyla ve Grey’in de Paramount’ın başına geçmesiyle Pitt’in tek başına sahip olduğu yapım şirketi artık Mediawan ile çalışacak.

The Big Short, Ayışığı (Moonlight), 12 Years a Slave gibi başarılı yapımlara imza atan Plan B Entertainment’ın hisseleri, Fransız Mediawan tarafından satın alındı. Taraflar anlaşmayı yapabilmek için ekim ayından beri görüşmelerini sürdürüyordu.

Pitt, Financial Times’a şirketin, Mediawan’ın desteğiyle genişlemeye hazır olduğunu söyledi. Mediwan’ın Hollywood’un bağımsız yapım sektöründeki en değerli şirketlerden biriyle anlaması, Vivendi’nin 2001’de Universal Studios’u satın almasından bu yana Fransızların Hollywood ile yaptığı en önemli anlaşma.

Plan B Entertainment’ın imzasını taşıyan 12 Years a Slave, ‘En İyi Film Oscar’ı dahil pek çok ödül kazanarak dikkat çekmişti.

Menajerimi ara (Call My Agent) ve Üç Silahşörler (The Three Musketeers) gibi yapımlara sahip Mediawan, 2015 yılında telekom milyarderi Xavier Niel, yatırım bankacısı Matthieu Pigasse ve televizyon yöneticisi Pierre-Antoine Capton tarafından kuruldu. Son yıllarda Avrupa’da hızla büyüdü ve şimdi de bu yeni hamlesiyle ABD’ye ilk girişini yapıyor.

CEO Capton, Mediawan küreselleşmeye çalışırken anlaşmayı stratejik bir değişim olarak değerlendirdi: “Plan B Entertainment, ABD’deki en iyi bağımsız yapımcı, bu yüzden büyümemize yardımcı olacak başka bir şey istemezdim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melih Kalkan hayatını kaybetti!07 Aralık 2022 Çarşamba 21:29
  • Reşat Nuri Güntekin’in vefatının üzerinden 66 yıl geçti07 Aralık 2022 Çarşamba 10:40
  • George Clooney’den sosyal medya çağında yıldız olmanın formülü07 Aralık 2022 Çarşamba 00:31
  • Margot Robbie’den samimi itiraf: “Brad Pitt’i öpmek için elime geçen fırsatı kullandım”06 Aralık 2022 Salı 21:20
  • Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi06 Aralık 2022 Salı 13:56
  • Netflix belgeselinin yeni fragmanı yayınlandı: Meghan Markle’ın Prenses Diana gibi olmasından korkmuş06 Aralık 2022 Salı 12:59
  • Amber Heard ve Johnny Depp yine karşı karşıya… Temyiz için başvurdu05 Aralık 2022 Pazartesi 22:23
  • Prens Harry ve Meghan Markle’ın belgeselinde fotoğraf krizi05 Aralık 2022 Pazartesi 19:51
  • Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy için cenaze töreni düzenlendi05 Aralık 2022 Pazartesi 17:17
  • Britney Spears’ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı04 Aralık 2022 Pazar 21:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti