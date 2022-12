Brad Pitt, Fransız medya grubu ile anlaştı

2001 yılında Brad Grey, Jennifer Aniston ve Brad Pitt tarafından kurulan, ardından da Aniston ve Pitt’in boşanmasıyla ve Grey’in de Paramount’ın başına geçmesiyle Pitt’in tek başına sahip olduğu yapım şirketi artık Mediawan ile çalışacak.

The Big Short, Ayışığı (Moonlight), 12 Years a Slave gibi başarılı yapımlara imza atan Plan B Entertainment’ın hisseleri, Fransız Mediawan tarafından satın alındı. Taraflar anlaşmayı yapabilmek için ekim ayından beri görüşmelerini sürdürüyordu.

Pitt, Financial Times’a şirketin, Mediawan’ın desteğiyle genişlemeye hazır olduğunu söyledi. Mediwan’ın Hollywood’un bağımsız yapım sektöründeki en değerli şirketlerden biriyle anlaması, Vivendi’nin 2001’de Universal Studios’u satın almasından bu yana Fransızların Hollywood ile yaptığı en önemli anlaşma.

Plan B Entertainment’ın imzasını taşıyan 12 Years a Slave, ‘En İyi Film Oscar’ı dahil pek çok ödül kazanarak dikkat çekmişti.

Menajerimi ara (Call My Agent) ve Üç Silahşörler (The Three Musketeers) gibi yapımlara sahip Mediawan, 2015 yılında telekom milyarderi Xavier Niel, yatırım bankacısı Matthieu Pigasse ve televizyon yöneticisi Pierre-Antoine Capton tarafından kuruldu. Son yıllarda Avrupa’da hızla büyüdü ve şimdi de bu yeni hamlesiyle ABD’ye ilk girişini yapıyor.

CEO Capton, Mediawan küreselleşmeye çalışırken anlaşmayı stratejik bir değişim olarak değerlendirdi: “Plan B Entertainment, ABD’deki en iyi bağımsız yapımcı, bu yüzden büyümemize yardımcı olacak başka bir şey istemezdim.”