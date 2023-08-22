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Bregovic'in Moldova'ya girişine izin verilmedi

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Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi.
Bregovic'in Moldova'ya girişine izin verilmedi

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi.

Moldova'da düzenlenen "Gustar Müzik Festivali"nin organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, konser için başkent Kişinev'e gelen Bregovic'in, sınır polisince ülkeye girişine izin verilmediği bildirildi.

Festivale ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bregovic'in şu sözlerine yer verildi:

"Sevgili Moldovalı dostlarım! Bugün Gustar Müzik Festivali'nde sahne alamadığımız için çok özür dilerim. Kişinev havaalanında herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova'ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı."

- "Bregovic'in müziğiyle dans etmek, Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir"

Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersekli Sırp-Hırvat besteci, gitarist ve şarkıcı Bregovic'in ülkeye girişine izin verilmediğini doğruladı.

Alaiba, paylaşımına, yerel bir fotoğraf sanatçısının kullandığı, "Bugün Goran Bregovic'in müziğiyle dans etmek, Rus saldırganlığı sonucunda ölen tüm Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir." ifadesini ekledi.

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