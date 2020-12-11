Brent Petrol 9 Ay Sonra İlk Kez 50 Doları Gördü

Petrol fiyatları, aşı gelişmelerinin küresel enerji talebinde bir toparlanma yaratacağına dair umutlarla birlikte yükseliş kaydetti.

Piyasadaki güvenin güçlenmesiyle Brent petrol Mart'tan bu yana ilk kez 50 doları gördü.

Enerji Enformasyon İdaresi tarafından açıklanan resmi verilere göre, ABD’deki ham petrol stokları geçen hafta 15,2 milyon varil artış gösterdi. Fiyatlar stok verisinden sonra düşüş yaşarken dolardaki gerilemeyle birlikte kayıplarının bir kısmını sildi.

Yakın dönemdeki tüketim beklentiler üzerine bir baskı oluştururken petrol vadelileri eğrisi ise yatırımcıların gelecek yıl için umutlu olduğunu gösteriyor.

Piyasalar, yatırımcıların aşının uzun dönemli etkilerine odaklanmasıyla birlikte destekleyici bir modda. Risk iştahı artıyor ve emtia piyasaları da kesinlikle bu havaya girdiler.