  • BIST 90.761
  • Altın 215,206
  • Dolar 5,3749
  • Euro 6,0930
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Brexit: İngiltere Başbakanı Theresa May için bugün güvensizlik oylaması yapılacak

» »
İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğini yaptığı Muhafazakâr Parti'de güvensizlik oylaması için yeterli sayıda milletvekilinin desteğinin alındığı açıklandı. May ise "Bu oylamada elimdeki vargücümle edeceğim." dedi.
Brexit: İngiltere Başbakanı Theresa May için bugün güvensizlik oylaması yapılacak

Yeni başbakanın İngiltere'yi 29 Mart'ta AB dışına çıkartacak mekanizma olan 50.maddeyi rafa kaldırmak ya da süresini uzatmak zorunda kalacağını belirten May bunun da "Brexit'i geciktireceğini, hatta durduracağını" savundu.

May bugünkü kabine toplantısını iptal ederken, bugün Dublin'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile yapacağı görüşmeyi de gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.

Muhafazakar Parti'de güvensizlik oylaması için için, partinin milletvekillerinin yüzde 15'i bu yönde talepte bulunması gerekiyordu.

Bu sabah Muhafazakar Parti'den en az 48 milletvekilinin partinin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) başkanına mektuplarını gönderdiği açıklandı.

May'in oylamayı kazanması için Avam Kamarası'ndaki 316 Muhafazakâr Partili milletvekilinin salt çoğunluğunun desteğini alması gerekecek. Oylamanın bu akşam TSİ 21.00 ila 23.00 arasında yapılması öngörülüyor.

May bugünkü oylamayı kaybederse istifasını vermek zorunda kalacak.

Oylamayı kazanırsa gelecek bir yıl boyunca benzer bir oylama yapılamayacak.

Oylamayı kaybettiği takdirde ise May, Muhafazakâr Parti'deki liderlik mücadelesine giremeyecek.

May'in oylamayı önemli bir farkla kazanamaması durumunda, parti liderliğinden ayrılma ihtimali de var.

Theresa May oylamayı kaybetmesi durumunda, yeni parti lideri ve aynı zamanda başbakan seçilene dek başbakanlık görevini yürütecek. Bu süreç altı hafta alabilir.

Parti liderliğine ikiden fazla aday çıkarsa, Muhafazakâr milletvekilleri, aday sayısını ikiye düşürüne kadar bir dizi oylama yapılacak ve parti üyelerinin oylarıyla bu iki aday arasından partinin yeni lideri ve yeni başbakan seçilecek.

Brexit anlaşması tepki çekmişti

Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde anlaştığı Birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını yeterli bulmayan Muhafazakâr Partililer, yeni bir liderle yola devam edip Brexit şartlarını Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor.

Theresa May ise tek ve en iyi anlaşma metninin ellerindeki metin olduğunu söylüyor ve bu anlaşmanın onaylanmaması halinde İngiltere'nin bir anlaşma olmaksızın AB'den düzensiz bir biçimde çıkmak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'a sert cevap! Burnunu sokma…10 Aralık 2018 Pazartesi 13:14
  • CDU, Almanya'da bozkurt işaretinin yasaklanmasına karşı çıktı10 Aralık 2018 Pazartesi 12:22
  • Dünyanın 70 yıllık insan hakları karnesi10 Aralık 2018 Pazartesi 11:45
  • İngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir10 Aralık 2018 Pazartesi 11:42
  • Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit kararı10 Aralık 2018 Pazartesi 11:40
  • Meclis'te seks skandalı iki milletvekili tuvalette basıldı10 Aralık 2018 Pazartesi 11:28
  • Macron, Sarı Yelekler ile görüşecek09 Aralık 2018 Pazar 17:40
  • Brüksel'de 'sosyal kış': Sarı Yelekliler hayatı durma noktasına getirdi, en az 100 gözaltı08 Aralık 2018 Cumartesi 22:03
  • Fransa'da TRT ekibine tepki! (Video-Haber)08 Aralık 2018 Cumartesi 16:46
  • Belçika'da ‘da Sarı Yeleklilerin’ Protestosu Başladı08 Aralık 2018 Cumartesi 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti