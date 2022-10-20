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Britanya’da enflasyon yeniden 40 yılın zirvesinde

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Britanya’da yıllık enflasyon yüzde 10,1 oldu. Enflasyon böylelikle, 40 yıllık zirveye yeniden ulaştı.
Britanya’da enflasyon yeniden 40 yılın zirvesinde

Reuters anketine katılan ekonomistler, enflasyonun yüzde 9,9’dan yüzde 10’a çıkmasını bekliyordu.

Enflasyon, temmuzda yüzde 10,1’le son 40 yılın zirvesine yükselmişti. Ağustosta düşen enflasyon eylülde yeniden son 40 yılın zirvesine çıktı.

Uzmanlara göre, enflasyondaki artışın temel nedeni yükselen gıda fiyatları oldu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan enerji krizi ve Covid-19’dan ötürü tedarik zincirlerinde meydana gelen sorunlar da enflasyonu artıran diğer nedenler.

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