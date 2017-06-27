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Brıtısh Councıl’dan “İngiltere’de Okuma Fırsatı – 2017 Yaz Üniversite Fuarı”

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Brıtısh Councıl’dan “İngiltere’de Okuma Fırsatı – 2017 Yaz Üniversite Fuarı”
Fuar, Güney Lefkoşa’daki Hilton Otel’de, 3 Temmuz Pazartesi, 16:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Girişin ücretsiz olduğu fuarda, İngiltere’den 22 üniversitenin temsilcileri üniversite öğrenci adaylarına tanıtım yapacak.

British Council açıklamasına göre, Unite Group ve IELTS sponsorluğundaki fuar çerçevesinde İngiltere’de bir üniversiteden kabul almış öğrenciler için ise aynı gün Hilton Otel’de saat 19:00’da “Üniversite Hayatı için Hazır Olun” isimli seminer düzenlenecek. Seminere katılım ücreti ise 10 Euro.

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