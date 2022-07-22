Britney Spears yine soyundu

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ABD’li şarkıcı Britney Spears, Instagram hesabından yayınladığı çıplak pozlarla yine gündem oldu.

Instagram hesabından çıplak fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, müstehcen yerlerini emojilerle kapattı.

Göğüslerini elleriyle kapatan ve emojili sansür uygulayan Spears’in fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok takipçisi, “40 yaşında senin gibi görünebilmek için her şeyimi verirdim” tarzı yorumlar yaptı. Bazı kişiler ise ünlü şarkıcıya tepki gösterdi. Sadece gündem olabilmek için bu tarz fotoğraflar paylaşmakla eleştirdi.

Ünlü şarkıcı daha önce de sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak pozlarla gündeme gelmişti.