Bu video çok konuşulacak: Tüm şehir pornografiye boğuldu!

Açık unutulan elektronik sistemler, Kastamonu sokaklarını cinselliğe boğdu...

Kastamonu'da gece işçilerinin aklına film izlemek düştü. Ancak bunu yaparken bir noktayı unuttular; Belediyenin hoparlörlerini kapatmayı. Filmi izlerken bütün sesler de belediyenin hoparlöründen Kastamonu sokaklarını inletti. Bunu videoya kayıt edip paylaşan kişilerin videosu Facebook üzerinde izlenme rekorları kırıyor. İki saat gibi kısa bir sürede 70 bine yakın izlenen videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Ancak içeriğinin çok da uygun olmadığı uyarısını vermemiz gerekiyor.

Kaynak: technolab