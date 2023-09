Salı günü yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın İngiliz üsleri kıyıları kaplumbağalarla dolup taşıyor ve 2009 yılından bu yana bu bölgelerde en yüksek sayıda yuva kaydedildi.



Üslerin çevre uzmanları, sezon sona ererken üslerdeki "tüm kumsallarda" 282 yuva olduğunu doğruladı.



Kıdemli Çevre ve Politika Sorumlusu Alexia Perdiou son rakamlar geldiğinde çok sevindi.



"Egemen Üs Bölgeleri İdaresi'nin çevre departmanı, kaplumbağaları koruma çalışmalarını, minimum müdahaleye odaklanarak ve uluslararası en iyi uygulamaları takip ederek, Kıbrıs'ın geri kalanında yürütülen çalışmaları yansıtacak şekilde koordine etmektedir.



"Kaplumbağa yuvaları tespit edildikten sonra, koruyucu bir alüminyum kafesle sınırları çiziliyor ve tilki ve köpeklerin yuvaları rahatsız etmesini önlemek için kafesin etrafına kuma gömülü bir halka yerleştiriliyor. Yavrular daha sonra yuvalarından doğal yollarla çıkmaları ve denize ulaşmaları için kendi hallerine bırakılıyor."



Yuvaların rahatsız edilmesi 17.000 Avro'ya kadar para cezası veya üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir ve üsler bunun yeterli bir caydırıcı olduğuna inanmaktadır.



Perdiou, yavruların korunması konusunda adadaki diğer çevrecilerin ortak çabalarına dikkat çekti.







"Yuvaların yumurtadan çıkana kadar korunabilmesi için kaplumbağa izlerini tespit etmek üzere her gün yuvalama kumsallarını dolaşan gönüllülerin paha biçilmez yardımları olmasaydı çevre departmanının çalışmaları bu kadar başarılı olamazdı" dedi.



"Gönüllüler öncelikle üslerde yaşayan ve çalışan İngiliz vatandaşlarından oluşmakla birlikte Kıbrıs'ın başka yerlerinden gelen vatandaşlar da bulunmaktadır. Departman ayrıca Lady's Mile plajını koruyan gönüllüleri koordine eden sivil toplum örgütü Terra Cypria ile de yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.



"Gönüllüler ayrıca köpek gezdirme, kuma müdahale, sahilde araç kullanma ve gece kampı gibi yasadışı ve zarar verici faaliyetlerin tespit edilip bildirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır."



Ancak Perdiou, son on yılın en başarılı yuvalama sezonunun yaşanmasına rağmen, arkamıza yaslanıp başarının tadını çıkaracak zaman olmadığını ve bu ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.



"Yetkili makamlar önemli türlerin ve yaşam alanlarının korunması için ne kadar çaba ve kaynak ayırırsa ayırsın, bu türlere ev sahipliği yapan bölgelerdeki vatandaşlar tarafından benimsenmediği ve tamamlanmadığı sürece asla yeterli değildir."



"Her 1.000 kaplumbağadan sadece biri yetişkinliğe ulaşabilir ve bu nedenle çok sıkı bir koruma statüsüne sahip öncelikli bir türdür.



"Hepimiz deniz kaplumbağaları için sürdürülebilir bir gelecek sağlamaya çalışalım ve en önemlisi kaplumbağa yuvalama kumsallarında ateş yakmak, çöp bırakmak, köpek gezdirmek, gecelemek ve ışık kullanmak gibi zarar verici faaliyetlerde bulunmayalım."