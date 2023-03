Bu yıl Oscar Ödül Töreni’nde tarih yazılabilir… İlklerin gecesi…

Sinema endüstrisinin artık saatleri saydığı 95. Oscar Ödül Töreni, bu yıl yeni bir skandala imza atmazsa birbirinden önemli rekorlarla ve başarılarla tarihe geçebilir.

Geçtiğimiz yıl törene Will Smith’in canlı yayında sahneye çıkarak Chris Rock’a attığı tokat damga vurmuş, olay haftalarca gündemden düşmemişti. Smith, hem en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış hem de attığı tokatla gecenin diğer kazananlarına gölge düşürmüştü.

Bu yıl ise 95. defa düzenlenen ödül gecesinde yine yeni bir skandala imza atılmazsa sinema dünyası ilginç başarılara ve rekorlara sahne olabilir, bir tarih yazılabilir. Peki nasıl?

İLK ASYALI KADIN

Bu yıl hiç şüphesiz pek çok ödül törenine damga vuran “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All at Once) filminin Oscar Ödülleri’nde de başarı göstermesi bekleniyor. Filmde rol alan Michelle Yeoh, “en iyi kadın oyuncu” kategorisinde aday gösterilen Asya kökenli ilk kadın oldu. Bu yıl aldığı ödüllerden sonra Oscar heykelciğini de kucaklarsa başarısı taçlanmış olacak.

BİR REKOR…

Bu yıl Akademi, çeşitlilik konusundaki hassasiyetiyle de dikkat çekiyor. Oscar tarihinde ilk kez, 20 yarışmacının 11’i ABD dışından.

MARVEL EVRENİ

Angela Bassett, bir Marvel Studios filmindeki rol ile Oscar ödülü alan ilk oyuncu olabilir. Bassett, Black Panther: Yaşasın Wakanda’daki rolüyle “en iyi yardımcı kadın oyuncu” kategorisinde aday gösterildi. Böylece Marvel Sinema Evreni’ndeki rolüyle ilk defa bir oyuncu Oscar gecesinde heykelciğe yaklaşmış oldu.

İKİ DEVAM FİLMİ KARŞI KARŞIYA

Bunca yıllık Oscar tarihinde ilk defa en iyi film kategorisinde iki ayrı devam filmi karşı karşıya kalacak. Avatar: Suyun Yolu ve Top Gun: Maverick aynı kategoride aday oldu.

O HARİÇ HEPSİ İLK DEFA ADAY GÖSTERİLDİ

Judd Hirsch dışındaki tüm erkek oyuncular ilk defa aday gösterildi.

The Fabelmans’taki rolüyle “en iyi yardımcı erkek oyuncu” dalında aday gösterilen Judd Hirsch dışında, aday gösterilen tüm erkek oyuncular ilk defa Akademi’de ödül için yarışıyor. Hisch ise 1981’de “Sıradan İnsanlar” filmindeki rolüyle aday gösterilmişti.

Hirsch dışında, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylarının hepsi ilk defa Oscar heykelciğine yaklaşıyor.

40 YILDIR SEKTÖRDELER AMA İLK DEFA ADAY OLDULAR

Bu yıl Akademi’de bir başka ilki de Jamie Lee Curtis ve Jerry Bruckheimer yaşıyor. Curtis, 47 yıllık kariyeride; Bruckheimer ise 50 yıllık kariyerinde ilk defa Oscar adayı oluyor.

İKİ DALDA AYNI İSİMLER ADAY

Bu yıl ilk defa en iyi yönetmen dalında aday olan isimlerin hepsi aynı zamanda en iyi özgün senaryo için de aday oldular.