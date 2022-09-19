Buckingham sessizliğini bozdu... Kraliyet Ailesi'nden flaş Prens Harry açıklaması

İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'i son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor. Bugün gerçekleşecek cenaze töreni öncesi Kraliyet Ailesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada Prens Harry ile ilgili açıklamalara cevap verildi.

İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'i son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor. Bugün gerçekleşecek cenaze töreni öncesi Kraliyet Ailesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada Prens Harry ile ilgili açıklamalara cevap verildi.

Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'den gelen haberlerde... Ailesi ile arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine dönmüş ve ailesi ile arasındaki buzlar erimişti. Kraliçenin cenazesi için özel izin verilen ve askeri üniformasını giyebilen Prens Harry hakkında çıkan iddialar hız kesmeden devam ediyor. İngiliz basını Harry'nin Elizabeth'in ölümünden en son haberdar edilen kişi olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

İngiliz The Telegraph gazetesi Harry'nin Başbakan Liz Truss'tan sonra ölüm haberini aldığını ve bunun aile arasındaki sürtüşmenin bir parçası olduğunu yazdı. Söz konusu haberlerde Harry'nin haber kamuoyu ile paylaşılmadan sadece 5 dakika önce bilgilendirildiği bilgisine yer verilmişti. Kraliyet Ailesi'nden iddialara çok sert bir yanıt geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, saraydan yapılan açıklamada bu tür iddiaların Kraliçe'nin cenaze töreninin arifesinde ortaya çıkması büyük bir saygısızlık olarak nitelendirildi.

Kraliyet sözcüsü açıklamasında şu ifadeye yer verdi; 'Kamuya ancak her aile üyesi bilgilendirildikten sonra bilgi verildi.' Haberinde bu açıklamalara yer veren Daily Mail bunun son derece nadir bir hamle olduğunun altını çizdi. Gazete söz konusu gecikmenin Harry'nin o esnada uçakta olduğu ve kendisine ulaşamadığı için gerçekleştiğini iddia etti.

2020'DE TÜM GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI

2020 yılının Şubat ayında keskin bir kararla, Kraliyet Deniz Piyadeleri Kaptanlığı dahil tüm resmi görevlerini bırakarak kraliyet ailesinden ayrılan ve eşi ile yeni bir hayata başlamak için ABD'ye taşınan Prens Harry o günden bu yana kraliyet etkinlerinde pek görünmedi.

MEGHAN İÇİN 'CASUS' SUÇLAMASI

Öte yandan Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Meghan'ın kıyafetlerindeki kare şeklindeki bir potluk dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar bu potluğun nedeninin kıyafet altındaki bir kayıt cihazı olduğunu öne sürdü ve Meghan Markle'ı casuslukla suçladı.

İngiltere monarşisinde 70 yıllık saltanatı boyunca ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında ölen Kraliçe'nin cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü Westminster Abbey'de yapılacak.