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Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü

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Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü…
Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü…

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.

Basın Teşvik Ödülleri’nin de verileceği resepsiyon, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde bugün saat 19.30’da yapılacak. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl ki ödüller; Perihan Aziz, Mustafa Kortun, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan Ödül Jüri Komitesi tarafından toplam üç toplantıda belirlendi.

Bu yıl “haber” dalında Yenidüzen Gazetesi’nden Meltem Sonay, Havadis Gazetesi’nden Bertuğ Topal, TAK’tan Gözde Süreç Sarı ödüle layık görüldü. Fotoğraf dalında TAK’tan Hüseyin Sayıl ödül aldı. Röportaj dalında ise Yenidüzen Gazetesi’nden Didem Menteş, TAK’tan Rahme Çiftçioğlu ödüle layık görüldü. TV Haber dalında BRTK’dan İçim Yalovalı, TV Haber Programı dalında ise Genç TV’den Baykan Gürses Özdağ, Haber Spikeri dalında SİM TV’den Damla Dabis Özel, Radyo Haber Programı dalında BRTK’dan Betül Arslan, Genç Yetenek Özel Ödülü dalında SİM TV’den Mustafa Baflı ödül aldı. Barış Gazeteciliği dalında Kıbrıs Gazetesi’nden Ali Baturay ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü ise, Tantana Mizah Dergisi’ne verildi.

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