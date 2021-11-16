  • BIST 1.703,140
  • Altın 610,82
  • Dolar 10,1443
  • Euro 11,5408
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Bulgaristan'da seçimi yolsuzluk karşıtı parti kazandı

» »
Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul üyesi Bulgaristan'da bir yıl içinde üçüncü kez yapılan parlamento seçimlerinde yarışı yeni kurulan bir oluşum kazandı.
Bulgaristan'da seçimi yolsuzluk karşıtı parti kazandı

Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul üyesi Bulgaristan'da bir yıl içinde üçüncü kez yapılan parlamento seçimlerinde yarışı yeni kurulan bir oluşum kazandı. Oyların yüzde 93'ünün sayımının tamamlandığı ülkede, geçici sonuçlara göre yolsuzluk karşıtı Değişime Devam (PP) partisi yüzde 25,5 oranında oy alarak seçim yarışını sürpriz bir şekilde ilk sırada tamamladı.

Değişime Devam (PP) oluşumu, iki ay önce "Harvard İkilisi" olarak anılan Kiril Petkov ve Asen Vasilev tarafından kurulmuştu.

Muhafazakar eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ise yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Nisan ayında sona eren iktidarının ardından seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

Nisan ve Temmuz aylarında yapılan iki seçimin ardından yapılan üçüncü seçimlere katılım tarihi bir düşüşle yüzde 40'ın altında kaldı.

Bulgar seçmenler, yeni hükümetin hızla kurularak ülkedeki yolsuzluk ve artan enerji fiyatlarına çözüm bulunmasını bekliyor.

Dört partili koalisyon beklentisi

Parlamentoda yedi partinin temsil edileceğini tahmin eden siyasi gözlemciler, dört partili bir koalisyon kurulacağından yola çıkıyor.

Seçim yarışından birinci parti olarak çıkan PP oluşumunun kurucularından Kiril Petkov, başbakan olmaya hazır olduklarını ve sağdaki Demokratik Bulgaristan ile şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ile görüşebileceklerini açıkladı. Gözlemciler, dördüncü parti olarak da Sosyalist Parti'nin desteğinden söz ediyor

Koalisyon görüşmelerinin zorlu geçmesi bekleniyor

Koalisyon müzakerelerinin zorlu geçmesi bekleniyor. Zafer konuşmasında "Bulgaristan yeni bir yola giriyor" diyen Petkov, diyaloğa açık olduklarını, ancak yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede verdikleri sözlerden dönmeyeceklerini kaydetti. Partinin diğer kurucusu Asen Vasilev'in de Maliye Bakanı olması bekleniyor.

Ülkede parlamento seçimleri ile beraber cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapıldı. Borisov'u sert eleştirileriyle tanınan görevdeki Cumhurbaşkanı Rumen Radev yüzde 49,4 oranında oy aldı, ancak mutlak çoğunluğa ulaşamadığı için cumhurbakanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Seçimlerin kesin sonuçlarının Salı günü duyurulması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava kirliliği Avrupa'da her yıl yüzbinlerce kişinin erken ölümüne sebep oluyor15 Kasım 2021 Pazartesi 19:19
  • Fransa bayrağında ton değişimi: Parlak mavi, koyu lacivert oldu!15 Kasım 2021 Pazartesi 19:08
  • Belarus-Polonya Sınırındaki Göçmenler Polonya Sınır Kapısına Dayandı15 Kasım 2021 Pazartesi 18:06
  • Avusturya aşısızları eve kapattı15 Kasım 2021 Pazartesi 13:01
  • Brüksel, Minsk için düğmeye basıyor: Neler yaşanacak?15 Kasım 2021 Pazartesi 12:36
  • Macaristan Başbakanı Orban: AB’den ayrılmak istemiyoruz15 Kasım 2021 Pazartesi 12:18
  • İngiltere'de hastane önünde patlama! 1 ölü, 1 yaralı!14 Kasım 2021 Pazar 22:35
  • Mesajlar mahkemede ortaya çıktı: "Ailesi Prens Harry'i sürekli azarlıyordu"14 Kasım 2021 Pazar 21:26
  • Corona virüsünün yeni varyantı bulundu: Okulda B.1.640 tespit edildi14 Kasım 2021 Pazar 21:14
  • İklim Zirvesi Beklentileri Karşılamadı14 Kasım 2021 Pazar 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti