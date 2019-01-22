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Buzlu suda bir saat kalan kadın, rekor kırdı (video)

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Rusya’nın Odintsovo şehri sakini Osman Delibaş, buzlu suyun içerisinde bir saat kalarak kadınlar dünya rekoruna imza attı.
Buzlu suda bir saat kalan kadın, rekor kırdı (video)

Rusya’nın Odintsovo şehri sakini Osman Delibaş, buzlu suyun içerisinde bir saat kalarak kadınlar dünya rekoruna imza attı.

Lenta.ru’nun haberine göre, Odintsovo’da yaşayan Osman Delibaş, 2 derecelik suyun içerisinde tam olarak 60 dakika geçirdi.

Saniye saniye kayıt altına alınan süreç, Rusya Rekorlar Kitabı’nın internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Soğuktan donan genç kadının dili sürçmeye başladı.

Videonun sonlarına doğru vücudunun uyuşmaya başladığı görülen Delibaş yine de pes etmedi. Beyaz bir köpek ise tüm bu süreçte ona eşlik etti

Delibaş, profesyonel olarak kış yüzücülüğü ile uğraşıyor. 

 

Çeçenistanlı 5 yaşındaki Rakhim Kuriyev, 2018 Kasım’ında hiç ara vermeden 3022 şınav çekerek dünya rekoru kırmıştı. Başarısı Rusya Rekorlar Kitabı’na da girmişti.

Buzlu su alanında dünya rekoru iki saat boyunca buzlu suyun içerisinde kalarak 100 dakika olan dünya rekorunu kırmayı başaran Rus rekortmen Dmitri Balabanov’a ait.

Buzlu suda bir saat kalan kadın, rekor kırdı (video)

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