  • BIST 107.614
  • Altın 172,142
  • Dolar 4,0467
  • Euro 4,9000
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

BY: Mağusa'da eşi görülmemiş bir kentsel felakete doğru gidiliyor

» »
Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, son yıllarda Mağusa’da artan yapılaşma ile birlikte bölgede eşi görülmemiş bir kentsel felaketle karşı karşıya olunduğunu savundu ve buna yönelik ortak mücadele hattı oluşturmak amacıyla duyarlı kişi ve örgütlere toplanma
BY: Mağusa'da eşi görülmemiş bir kentsel felakete doğru gidiliyor

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, son yıllarda Mağusa’da artan yapılaşma ile birlikte bölgede eşi görülmemiş bir kentsel felaketle karşı karşıya olunduğunu savundu ve buna yönelik ortak mücadele hattı oluşturmak amacıyla duyarlı kişi ve örgütlere toplanma çağrısında bulundu.

Toplantı 3 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da Khora Kitap Mağusa’da gerçekleştirilecek. Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü toplanma çağrısında bulunduğu yazılı açıklamada, bir yandan her yerde apartmanlar, yurtlar inşa edilirken diğer yandan sulak alanlar ve ağaçlık bölgelerin tahrip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bölgemizde her geçen gün sayısı artan sorunlara geçtiğimiz haftalarda bir yenisi daha eklendi. Ayluga Gölü (Famagusta Fresh Water Lake) yakınındaki bölgeye özel mülk tabelası asılmasının takibinde bölgeye toprak taşınıp doldurulması, yüz yıllık ağaçların katledilmesi duyarlı vatandaşların haklı tepkisine yol açmıştır” denildi. Açıklamada Mağusa’daki çarpık yapılaşmaya özellikle son günlerde Ayluga Gölü çevresinde yaşanan ekolojik talana karşı tepkilerini yükseltmek ve ilerisi için çözüm üretebilmek amacıyla toplantıya katılma çağrısında bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı İsmail Arter’e Plaket takdim etti24 Nisan 2018 Salı 13:23
  • Gazimağusa Belediyesi Maraş MGA Tesisi’ndeki Çocuk Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi23 Nisan 2018 Pazartesi 09:04
  • Mağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı22 Nisan 2018 Pazar 16:52
  • Gazimağusa'da kültür mirası emin ellerde21 Nisan 2018 Cumartesi 19:23
  • TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı Arter’i ziyaret etti19 Nisan 2018 Perşembe 16:16
  • Gazimağusa Belediyesi makamı anlamlı günde çocuklara emanet edildi19 Nisan 2018 Perşembe 13:52
  • Mağusa'da Trafik ve Asayiş Operasyonu yapıldı19 Nisan 2018 Perşembe 13:10
  • Doğa İlokulu öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti18 Nisan 2018 Çarşamba 16:48
  • Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde trafik kazası18 Nisan 2018 Çarşamba 16:34
  • Mağusa’da Pazar günü çocuk şenliği düzenleniyor18 Nisan 2018 Çarşamba 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti