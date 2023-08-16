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BY:“Alagadi’deki reklam panoları imar yasasına aykırı…”

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Bağımsızlık Yolu, Alagadi’deki yol boylarına ve arazilere dikilen reklam panolarının gün geçtikçe arttığını, bu uygulamanın imar yasasına aykırı olduğunu belirtti.
BY:“Alagadi’deki reklam panoları imar yasasına aykırı…”

Bağımsızlık Yolu, Alagadi’deki yol boylarına ve arazilere dikilen reklam panolarının gün geçtikçe arttığını, bu uygulamanın imar yasasına aykırı olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bölgeye konuşlandırılan reklam panolarının 1999 Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Planına aykırı olduğu kaydedilerek Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un bunu bilip bilmediği soruldu.

Kırok’un reklam panolarıyla ilgili izni verip vermediğinin de sorgulandığı açıklamada, “Yoksa şirketler reklam panolarını izin almadan mı yerleştirdi? Eğer öyleyse Ceyhun Kırok, Belediyeler Yasası’nın verdiği yetkiyi kullanarak reklam panolarını sökecek mi?” ifadesine yer verildi.

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