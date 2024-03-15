  • BIST 8828.7
  • Altın 2232.592
  • Dolar 32.1532
  • Euro 35.0224
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANetanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

Çam kese böcekleri Larnaka bölgesinde sorunlara yol açıyor

» »
Çam kese böceklerinin bu dönem Larnaka bölgesinde de etkili olduğu belirtildi.
Çam kese böcekleri Larnaka bölgesinde sorunlara yol açıyor

Çam kese böceklerinin bu dönem Larnaka bölgesinde de etkili olduğu belirtildi.

Yapılan ilaçlamalara rağmen çam kese böceklerinin sebep olduğu problemlerin önlenemediğini yazan Fileleleftheros gazetesi, çam kese böceklerinin ağaçlara zarar vermesi yanı sıra ağaçlarla temasa geçen kişilerde alerjik sorunlara da yol açtığını kaydetti.

Larnaka kazasında Mosfiloti, Psevdas, Korno, Pirga ve Stavrovuni bölgelerinin bu dönem çam kese böcekleriyle sorun yaşadığını yazan gazete, Lefkoşa Rum kesimi ile Limasol’daki bazı bölgelerden de çam kese böcekleriyle ilgili şikâyet geldiğini kaydetti.

Gazeteye göre, kıdemli orman koruyucusu Konstantinos Nikolau ise açıklamasında problemin geçen yıla göre çok daha küçük olduğunu ve geçen yılın en kötü yıllardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Holguin güneydeki siyasi partilerle görüştü14 Mart 2024 Perşembe 16:54
  • Sahipsiz valizde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu tespit edildi14 Mart 2024 Perşembe 15:59
  • Manastırı skandalında ELAM Başkanı ve maskeli kişiler de rol aldı14 Mart 2024 Perşembe 15:40
  • Güney’de kilise skandalı büyüyor… Papazın kadın dövdüğü görüntüler infial yarattı (VİDEO HABER)14 Mart 2024 Perşembe 15:25
  • Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar 10 kızamık vakası tespit edildi14 Mart 2024 Perşembe 11:10
  • Güney Kıbrıs’a 500 yıldan sonra ilk Katolik Piskopos atandı13 Mart 2024 Çarşamba 08:57
  • Güney Kıbrıs’a 500 yıldan sonra ilk Katolik Piskopos atandı12 Mart 2024 Salı 11:05
  • Güney Kıbrıs 2 bin 247 kişiyi sınır dışı etti12 Mart 2024 Salı 10:59
  • Konstandinos Kombos, çalışma ziyareti için Lübnan’a gidiyor12 Mart 2024 Salı 09:42
  • Güney Kıbrıs 2 bin 247 kişiyi sınır dışı etti11 Mart 2024 Pazartesi 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti