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Camilla’ya Konsort Kraliçe unvanı verildi

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle tahta çıkan Kral 3. Charles'ın eşi Camilla'ya, Şubat'ta Kraliçe tarafından açıklanan Konsort Kraliçe unvanı verildi.
Camilla’ya Konsort Kraliçe unvanı verildi

İngiltere kraliyet geleneğine göre, kraliyet ailesi üyeleriyle evlenen kişiler tahtı devralamayacakları için Konsort Kraliçe (tahta oturan kralın eşi) veya Konsort Prens (tahta oturan kraliçenin kocası) unvanlarına sahip olur.

Konsort Kraliçenin ülke yönetimi gibi egemen bir gücü bulunmamaktadır.

Son Konsort Kraliçe, Kral George’un ölümüyle tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth’in annesiydi.

Kraliçe ile Konsort Kraliçe arasındaki fark, birinin veraset yoluyla tahta çıkması diğerinin ise evlilik yoluyla hükümdarın eşi olmasıdır. Kraliçe 2. Elizabeth, 5 Şubat 2022 tarihinde kaleme aldığı açıklamasında oğlu Charles’ın eşi Camilla’nın Konsort Kraliçe olmasını arzu ettiğini belirtmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth’in kocası Prens Philip, eşi tahta çıkmasına rağmen Kral unvanı yerine Konsort Prens ilan edilmişti.

Konsort Prens unvanı alan yakın geçmişten bir diğer kişi ise 1857’de Kraliçe Victoria’nın eşi Prens Albert idi.

Genel kullanımda Konsort unvanı telaffuz edilmese de resmi olarak İngiltere hükümdarının eşine verilen bir unvandır.

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