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Çatalköy- Esentepe Belediyesi Alagadi’de festival düzenliyor

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Çatalköy- Esentepe Belediyesinin düzenleyeceği Alagadi Fest 2023, hafta sonu Alagadi köyünde yapılacak.
Çatalköy- Esentepe Belediyesi Alagadi’de festival düzenliyor

Çatalköy- Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediyenin halk plajı haline getirdiği köy içindeki plajda yapılacak etkinlikte, Kıbrıs kültürüne ait el işleri, yiyecek ve içecekler sergilenecek, halk oyunları ekipleri ile Kıbrıslı ve Türkiye’den gelecek sanatçılar sahne alacak.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Alagadi’nin bölgedeki en güzel konumlardan birine ve plajlara sahip olduğunu söyleyerek, festivalle birlikte çevre sorunlarına ve duyarsızlığa da dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Kırok, Alagadi köyünde yıllardır el değmeden duran mekâna kordon boyu düzenlemesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu ve bölge halkının güvenle denize girebileceği bir plaj yarattıklarını belirterek, eğlencenin kültürle iç içe olduğu bir festival düzenlemeye çalıştıklarını anlattı.

Kırok, halk plajı haline getirdikleri alanın festivalle birlikte açılışını da yapmış olacaklarını söyleyerek,  önümüzdeki yıl Esentepe’deki Zerdali, Çatalköy’deki Beşparmaklar Kültür ve Sanat Günleri’ni ve Alagadi Fest’i üç ayrı festival olarak ve uzun bir süreye yayarak yapmak istediklerini kaydetti.

Festival programı şöyle:

26 Ağustos Cumartesi

18.00     Kortej Toplanma

18.30     Kortej Hareket

19.00     Açılış Konuşmaları (Stantların ve Etkinlik Alanının Açılışı)

19.30     Halk Dansları Gösterileri

20.30     Grup Otantik Konseri

21.30     Eylem Konseri

22.30     Burak Bulut- Kurtuluş Kuş Konseri

27 Ağustos Pazar

20.00     Grup Salt Konseri

21.00     Ali Türkez Plaj Voleybol Anı Turnuvası Ödül Töreni ve Sponsorlara Plaket Takdimi

21.30     Grup SOS Konseri

22.30     İkilem Konseri      

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