Çatalköy'de Sahtekarlıkla 50.000 TL Temin Eden Kadın Tutuklandı

Çatalköy'de Sahtekarlıkla Para Temini: 13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, E.A. (K-39), bilinçli bir şekilde gerçek olmayan borç beyanlarıyla dolandırıcılığa teşebbüs etti. Kendisine aslında borcu olmayan bir şahsı, eşinin kendisine borcu olduğu şeklinde yanıltarak, sahtekarlıkla 50.000 TL nakit para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polis tarafından öğrenilmesi üzerine E.A. tutuklandı, ancak soruşturma hala devam etmektedir