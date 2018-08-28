Çavuşoğlu: Herkesin füzesi var

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye yapılan arasında görüşmelerde 'S-400'den vazgeçme' şartına ilişkin "Herkeste füze var, benim de almam gerekiyor. Bu benim için bir zorunluluktur" dedi.

Washington ile Ankara arasında gerginlik devam ederken ABD Kongresi'nden bir heyet Ankara'ya gelmişti. Basına yansıyan bilgiye göre bu heyet ile yapılan görüşmede S-400 hava savunma sistemi ve F-35 uçaklarıyla ilgili konular görüşülmüştü. ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı vermişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'da mevkidaşı Linas Linkevicius ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan bu krize de değindi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

"Amerikan Kongre heyetinin Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Bu tehdit dilinden vazgeçilmesi lazım. Benim hava savunma sistemine acil ihtiyacım var. Herkeste füze var. Kendi ülkemi savunacak sistemi almak zorundayım. F- 35'in ortağıyız biz. Biz bunun ortağıyız. Burada uluslararası hukuk var. Bu iş kovboy filmlerindeki gibi olmaz. S-400 füze sistemi alma diyen ABD, Patriot için garanti veriyor mu?"

S-400 füze savunma sisteminin özellikler neler?

Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Peki S-400 füzelerinin özellikleri nelerdir?

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.