Çavuşoğlu: İskele'de hedefimiz en az %50

UBP Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Tek başına iktidar hedefi ile yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Çavuşoğlu, UBP’nin her dönem gençleşen enerjisi ile iktidara geldiğini dile getirerek, “Özellikle İskele bölgesinde gençler, her zaman partimizin tüm seçimlerinde lokomotif güç olmuştur” dedi.

“İSKELE’DE HEDEFİMİZ EN AZ YÜZDE 50”

“Tek başına iktidar hedefi ile yola çıktık” diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu yolda büyük bir emek ortaya koyan, parti kadrolarına güvenen ve inanan gençlerimizle omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz.

Güç alıyoruz, enerjimizi artırıyoruz, partimizin tek başına iktidar hedefine İskele’den çok güçlü bir destek veriyoruz. İskele’de hedefimiz en az yüzde 50... Bu gücü gençlerimizden alıyoruz.”

Çavuşoğlu, “İskele ilçemizde birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik. Buradan ada genelindeki tüm UBP’li kardeşlerimize, dayanışma içerisinde, ‘tek başına iktidar için çalışacağız’ mesajını veriyoruz. İskele hazır…” ifadelerini kullandı.