Çavuşoğlu, Karpaz bölgesinde durum değerlendirmesinde bulundu

Karpaz bölgesinde Kovit-19 vakalarının artması üzerine 15 yerleşim birimini kapsayan tam sokağa çıkma yasağı 27 Mart günü yürürlüğe girmişti. Zamanında alınan önlemlerle birlikte bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kemal Deniz Dana Başkanlığındaki Karpaz Koordinasyon Komitesi ile birlikte Yenierenköy’de belediye başkanı ve bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Yenierenköy Belediye binası önünde gerçekleştirilen açık hava toplantısında konuşan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ülkede ilk kez bir bölgenin karantina altına alındığını anımsatarak, zor günleri geride bıraktıklarını kaydetti.Söz konusu virüs ile mücadelede ciddi bir emek harcadıklarını ve zor süreçten geçtiklerini söyleyen Yeşilırmak, bu zor süreçte hükümet yetkililerinin yanı sıra birçok yardımseverin kendilerine destek olduğunun vurguladı.

Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana da bölgede tam gün sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından oluşan sorunları gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Bölgede yaklaşık 11 bin kişinin bulunduğunu ifade eden Dana, bu süreçte Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra eşi Sibel Tatar’ın da bölgeyle yakından ilgilendiğini ve her gün arayıp bilgi aldığını dile getirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı aynı zamanda hükümetin komite ile arasındaki sorumlu bakanı Nazım Çavuşoğlu da ülke halkının böylesi konularda son derece duyarlı ve birlik içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

Hükümet olarak ilk aşamada Karpaz bölgesinde böylesi bir karar alırken zorlandıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, önceliklerinin her zaman sağlık ve bulaşın yayılmaması olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyanın mücadele ettiği virüs ile ilgili alınan zamanında ve yerinde önlemler ile Kovit 19’un yatay bir şekilde seyrettiğini dile getirerek, hükümetin imkanlar dahilinde hiçbir zaman Karpaz halkını yalnız bırakmadığını kaydetti.

Bölgedeki vakaların yavaş yavaş iyileştiğini, taburcu olduklarını ve yeni vakaların da olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, bunun böyle devam etmesi ve yeni vakaların olmaması durumunda karantina durumunun ortadan kalkabileceğini ancak sokağa çıkma yasağının da devam edeceğini belirtti.

Toplantıya katılarak söz alan bölge muhtarları da ilk başta çok zor bir süreçten geçtiklerini ancak bu sıkıntıların giderildiğin ifade ederek bölgeye yardım eden hükümet yetkilileri ile duyarlı vatandaşlara teşekkür ettiler.Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler toplantının ardından yardım ve gıda paketlerini teslim ettiler.