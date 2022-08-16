  • BIST 2.879,91
  • Altın 1025.707
  • Dolar 17.9612
  • Euro 18.2059
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Çavuşoğlu: KKTC üniversiteleri için ayrılan kontenjanların doluluk oranı yüzde 74.80

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün açıklanan YKS merkezi Yerleştirme Sonuçları dikkate alındığında KKTC üniversiteleri için ayrılan kontenjanların doluluk oranının yüzde 74.80 olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, bunun son 5 yılın en yüksek oranı olduğun
Çavuşoğlu: KKTC üniversiteleri için ayrılan kontenjanların doluluk oranı yüzde 74.80

“KKTC Üniversiteleri için ayrılan 14895 kontenjan içerisinde, bir programa kayıt hakkı kazanan TC uyruklu öğrencilerin sayısı; 11141 öğrenci olmuştur” diyen Çavuşoğlu, “Belirtmek isterim ki, bu sonuç son beş yılda elde edilen en yüksek doluluk oranı olmuştur. Son beş yılda KKTC Üniversitelerine ayrılan kontenjanların doluluk oranları; 2018 yılında %45,94; 2019 yılında %57,35; 2020 yılında %62,36; 2021 yılında %56,55 iken 2022 yılında %74,80 şeklinde olmuştur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Son beş yılın verileri daha detaylı incelendiği zaman; KKTC ye 2018 yılında ayrılan 17801 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 8178; 2019 yılında ayrılan 14017 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 88039; 2020 yılında ayrılan 13848 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 8636; 2021 yılında ayrılan 13369 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 7560 ve 2020 yılında ayrılan 14895 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 11141 olmuştur.

Bu verilere göre, 2021 yılında TC uyruklu öğrenciler için ayrılan 13369 kontenjanın 7560’ı dolarken, 2022 yılında yapmış olduğumuz girişimler neticesinde kontenjan sayısı %11 artışı göstererek 14895’e çıkmıştır. Bu kontenjanın 11141’i dolmuş ve bu yıl itibarıyle geçen yıla göre 3581 öğrenci daha fazla adamızdaki üniversitelerde eğitim görme hakkı kazanmıştır.

Bu sonuç üniversitelerimizle birlikte yapmış olduğumuz tanıtım faaliyetlerinin ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesi olmuştur. Bu bağlamda, yükseköğretimin gelişimini sağlamak için yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini toplamaya başladığımızı görmek, ülkemiz adına memnuniyet vericidir.”

Yükseköğretim alanında, öğrencilere sağlanan özgür, güvenli, kaliteli ve nitelikli eğitim ortamlarıyla hem tercih edilen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlendiğini aktaran Çavuşoğlu, Bakanlık olarak yürütülen çalışmaların bir hedefinin de “Öğrenci Dostu Ada” olma yönünde ilerlemek olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağını, elektronik kayıtların ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında olacağını da vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Yaratıcı Sanat Atölyesi Geleceğin Sanatçılarını Yetiştiriyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:32
  • KKTC'de Yükseköğretimde geçen dönem öğrenci sayısı 110 bine yaklaştı14 Ağustos 2022 Pazar 13:10
  • Denktaş: “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor; Kıbrıs Türk, Türk sayılmıyor”13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:33
  • Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı11 Ağustos 2022 Perşembe 12:40
  • Yurt dışındaki sahte üniversiteden alınan diploma’ haberine erişim engeli10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:23
  • Rauf Denktaş Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 20 Ağustos’ta Yapılacak10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:28
  • UKÜ Öğrencisinin Çift Diploma Başarısı10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:58
  • Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden birincilik ödülü09 Ağustos 2022 Salı 12:36
  • UKÜ Tıp Fakültesi Yeni Döneme Hazır09 Ağustos 2022 Salı 12:34
  • Uzmanlığı olmamasına rağmen atandı: Torpilli profesör09 Ağustos 2022 Salı 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti