Çelebis: “Guterres çerçevesinin kabulü fiiliyata dökülmeli”

AKEL Kıbrıs Bürosu Şefi ve Polit Büro Üyesi Tumazos Çelebis, Guterres çerçevesinin kabulünün liderler tarafından fiiliyata dökülmesi gerektiğini ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Çelebis özetle, siyasi irade gösterilmesi durumunda referans şartlarında uzlaşıya varılmasının zor olmadığını düşündüğünü belirterek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “şartlar koymayı bırakarak Guterres çerçevesini fiiliyatta da kabul etmeleri gerektiğini” söyledi.

Çelebis, Anastasiadis’in Bakanlar Kurulu’nda bir olumlu oyun gerekliliğini, Akıncı’nın ise, tüm düşük politik seviyedeki organların hepsinde değil hayati çıkarları etkileyenlerde olumlu oya sahip olabileceğini kabul etmesi gerektiğini savundu.