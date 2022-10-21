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Cem Dana: Anket var dediler, göstermediler... Bağımsız aday olacağım...

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Cem Dana: Anket var dediler, göstermediler... Bağımsız aday olacağım...
Cem Dana: Anket var dediler, göstermediler... Bağımsız aday olacağım...

Gazimağusa Belediyesi UBP Belediye Meclis üyesi Cem Dana, yaptığı açıklamada partisinden istifa edeceğini ve Gazimağusa Belediye başkanlığına bağımsız aday olacağını açıkladı.

“Amacım sadece Gazimağusa halkına hizmet etmektir” ifadesine yer veren Dana, “Bağımsız aday olmakta kararlıyım” dedi.

 

İşte o açıklama şöyle:

“Ben aşağıda imza sahibi, Gazimağusa Belediyesi, UBP Belediye Meclis üyesi Cem Dana.

13 Ekim 2022 tarihinde UBP Genel Başkanı Sn. Dt. Ünal Üstel ve UBP Genel Sekreteri Sn. Oğuzhan Hasipoğlu tarafından Başbakanlığa davet edildim. Çok sıcak karşılandım, samimi bir atmosfer içinde geçen görüşmede şahsımdan Gazimağusa Belediye başkan adaylığından çekilmem hususunda ricada  bulunuldu.

UBP’de tam yetkili olan ve çok değer verdiğim bu değerler bana ‘Anket yapıldı sen ikinci çıktın. “Lütfen” çıkan adayı destekle, demelerine karşın bana anketi  gösterin. Derhal çekileyim cevabını verdim. Ancak anketin Başbakan ve Genel Sekreter tarafından görülmediğini bu görüşmede öğrendim.

Bana 17 Ekim Pazartesi günü anketi göstereceklerini ifade etmelerine, bugüne kadar beklememe rağmen bir sonuç alamadım. Yani anket sonucu tarafıma gösterilmedi.

Bağımsız aday olmaya kararlıyım. 27 yıllık UBP’deki yaşamımın 12 yılını  Gazimağusa UBP Belediye Meclis Üyeliği ( iki dönem Asbaşkanlık)  görevini yaptım. Bilgi ve tecrübemin yeterli olduğunu düşünüyorum.

Bugüne kadar partimden ne kendim ne de ailem için bir talebim olmadı. Bazı kişilerin Cem’in mutlaka bir isteği, bir talebi vardır demelerini şiddetle kınıyorum.

Amacım sadece Gazimağusa halkına hizmet etmektir. Bu durumda  önümüzdeki günlerde partimden istifa etmek  kaçınılmaz olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim. Cem Dana”

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