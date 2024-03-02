‘Cem Olmak’ ilk gecesinde büyük beğeni topladı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için özel olarak 4 gün byunca sahnelenecek olan ‘Cem Olmak’ müzikali, ilk gecesinde büyük beğeni topladı.

Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu’nda sahne alan müzikal, seyirciden tam not aldı.

Müzik ve dansın ustalıkla harmanlandığı bu özel gösteri, Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken, modern dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Müzik ve dansın bir arada seyirciye sunulduğu ve Cem Karaca'ya saygı niteliği taşıyan müzikal, Cem Özer ve 12 kişilik ekibi ile seyirci karşısına çıkıyor. Elde edilen tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için toplanacağı belirtilen oyunun biletleri ise 300 TL olarak açıklanırken, online biletlerin www.kibrisbiletcim.com adresinden alınabileceği kaydedildi.

HANGİ TARİHTE NEREDE?

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Cem Özer’in başrolünü üstlendiği ‘Cem Olmak’ müzikali; 2 Mart'ta Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 3 Mart'ta Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ve 4 Mart'ta da Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

BİLET SATIŞ NOKTALARI

Online biletlerin www.kibrisbiletcim.com adresinden temin edilebileceğine yer verilen açıklamanın devamında; Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), Gazimağusa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve tüm Gloria Jean’s Cofees şubelerinden bilet temin edilebileceği belirtildi. Açıklamanın sonunda ise oyun günleri kapıda bilet satışının da gerçekleşeceğine yer verildi.