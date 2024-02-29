Cem Olmak' Müzikali, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği İçin 4 Kentte Sahnelenecek

‘Cem Olmak’ müzikali için basın toplantısı düzenlendi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için özel olarak sahnelenecek ‘Cem Olmak’ müzikali, 1 – 4 Mart arasında, 4 kentte sahne alıyor. Müzik ve dansın bir arada seyirciye sunulduğu ve Cem Karaca'ya saygı niteliği taşıyan müzikal ile ilgili Girne Belediyesi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen basın toplantısına, Cem Özer ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un yanı sıra müzikalin sahne almasına katkıda bulunan; Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Uptown Büyük Anadolu Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Esra Dağlarbaşı Bozdoğan ve Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Serdar Tuksal katıldı.

Basın toplantısında oyun ve organizasyon ile ilgili bilgi veren Tuksal’ın ardından Özer, oyun ve oyunun oynanma süreci ile ilgili açıklamada bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖZER: “GÜNLERCE UYKU UYUYAMADIM”

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin büyüklüğüne vurguda bulunarak konuşmasına başlayan Cem Özer, olayın Türkiye’de yaşayanlar için bir kader olarak kabul edilebileceğini ancak bunun Şampiyon Melekler için söylenemeyeceğini vurguladı. Türkiye’de yaşayan insanların her konuda, özellikle yaşadıkları binalar konusunda denetçi olmak sorumluluğunu taşıdıklarına dikkat çeken Özer, bu anlamda adım atılmamasının sonuçlarının yaşandığını hatırlattı. Özer, konuşmasıyla, spor müsabakası nedeni ile Türkiye’ye giden Şampiyon Meleklerin masumiyetine dikkat çekti. Özer konu ile ilgili açıklamasının sonunda ise İSİAS davasının çok sıkı bir şekilde takip edildiğini hatırlatarak, “kimse davanın peşini bırakmıyor.” dedi.

“BU KONUDA BİZ NE YAPABİLİRİZ?”

Kendisinin de bir kız babası olduğunu belirten Özer, Şampiyon Melekler ile ilgili haberlerin ardından, günlerce uykusuz kaldığını ve bu anlamda bir sorumluluk hissettiğini kaydetti. Sonrasında “bu konuda biz ne yapabiliriz?” sorusuna cevap aradığını açıklayan Özer, oyunu oynama fikrinin bu şekilde ortaya çıktığını belirtti. Fikrin ortaya çıkması ile uzun yıllardır dostu olan Ertan Birinci ile iletişime geçtiğini belirten Özer, projenin ilk adımının bu şekilde atıldığını ve ardından Girne Belediyesi, Vodafone gibi önemli kurumların katkıları ile bugünlere gelindiğinin altını çizdi.

“CEM KARACA’YA ÖZÜR”

Türkiye’de sanatçıların hayatını kaybettikten sonra önem kazandığına sitem eden Özer, Cem Karaca’ya uzun yıllar boyunca büyük acılar çektirildiğini ve oyunun bu manada bir özür niteliği taşıdığını kaydetti. Özer konuşmasının sonunda “Şampiyon Melekler ile ayni yerde olan Cem Karaca bu oyundan sonra bir nebze rahatlar diye umuyoruz.” dedi.

TÜZ: “HERKESİ BİLET ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Cem Özer’den sonra söz alan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz organizasyonun önemine vurgu yaparak, kurum olarak bu tür organizasyonlarda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Organizasyona katkı koyan herkese teşekkür eden Tüz, herkesi bu anlamlı etkinlik için bilet almaya davet etti.

BOZDOĞAN: “HEPİMİZİN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ”

Son olarak söz alan Uptown Büyük Anadolu Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Esra Dağlarbaşı Bozdoğan ise konuşmasında “yaşanan olayla birlikte hepimizin evine ateş düştü” diyerek, Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak sorumluluğunun hiçbir zaman sonlanmayacağını vurguladı.

‘Cem olmanın’ ‘bir olmak’ anlamını taşıdığını hatırlatan Bozdoğan, “burada bir olan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

HANGİ TARİHTE NEREDE?

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Cem Özer’in başrolünü üstlendiği ‘Cem Olmak’ müzikali; 1 Mart'ta Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda, ardından 2 Mart'ta Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 3 Mart'ta Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ve 4 Mart'ta da Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

BİLET SATIŞ NOKTALARI

Online biletlerin www.kibrisbiletcim.com adresinden temin edilebileceğine yer verilen açıklamanın devamında; Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), Gazimağusa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve tüm Gloria Jean’s Cofees şubelerinden bilet temin edilebileceği belirtildi. Açıklamanın sonunda ise oyun günleri kapıda bilet satışının da gerçekleşeceğine yer verildi.