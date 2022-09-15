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Cenazenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı!

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8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in nasıl gömüleceğinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenazenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı!

Kraliçe'nin Galler altınından olan nikah yüzüğü ve bir çift inci küpesiyle birlikte gömüleceği tahmin ediliyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Kraliçe’nin nasıl gömüleceği ülke basınında
bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürürken ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. 400 yıldır devam eden geleneğin sürdürüleceği öğrenilirken Kraliçe'nin iki mücevheriyle birlikte gömüleceği tahmin ediliyor.

2 MÜCEVHERİYLE BİRLİKTE GÖMÜLECEK

Kraliçe, 400 yıldır devam eden geleneğe göre kurşun bir tabutla gömülecek. Yaklaşık 30 yıl önce hazırlanan tabut nem ve hava
geçirmediği için bedenin çok uzun süre korunmasını sağlayacak. İngiliz gazetelerine konuşan kraliyet uzmanları, Kraliçe’nin
yalnızca 2 mücevheri ile birlikte gömüleceğini dile getirdi. Kraliçe II. Elizabeth’in tabutunda sadece Galler altınından olan nikah
yüzüğü ve bir çift inci küpesinin olacağı tahmin ediliyor.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden saatler sonra ortaya çıkan bulutun şekli dikkat çekti

PRENS ANDREW VE HARRY...

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi, dün Buchingham Sarayı’ndan Westminsterm Hall’e götürüldü. Top arabasıyla
taşınan kraliyet bayrağına sarılı tabutun üzerinde kraliçenin tacı yer aldı. Kral Charles, Prens William ve Prens
Harry de dahil olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri kraliçenin naaşının arkasından yürüdü. Prens Andrew ve Prens Harry’nin üniforma yerine törene takım elbiseyle katılması dikkat çekti. Cenaze, bugünden itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

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