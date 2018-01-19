Çevrecilerin zaferi: Macron dev havaalanı projesini iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, lüzumsuz, pahalı ve çevre karşıtı olduğu gerekçesiyle protesto edilen 58 yıllık bir havaalanı projesini iptal etti. Ancak anti kapitalist hareketin projeyi engellemek için bölgeye kurduğu kampı boşaltması için ültimatom verildi.Paris İklim Anlaşması'nın hamiliğini üstlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seleflerinin başlarını ağrıtan 58 yıllık bir projeyle ilgili cesaret edemedikleri şeyi yaptı. Nantes kenti yakınlarındaki Notre-Dame-Des-Landes köyüne devasa havaalanı inşa projesini iptal etti.

580 MİLYON EURO MALİYET

Fransa'nın kuzeybatısına inşa edilmek istenen Büyük Batı Havaalanı'nın (AGO) maliyeti 580 milyon euro olarak hesaplanıyor, yılda en az 4 milyon yolcu ağırlaması öngörülüyor, Loire-Atlantique bölgesinin ekonomisine katkıda bulunacağı varsayılıyordu. Ancak civarda başka havaalanları olmasına rağmen bu kadar büyük maliyete çevreye zarar verecek şekilde dev havaalanı inşaatı büyük protestolarla karşılandı. Proje sürekli sürüncemede kaldı.

350 MİLYON EURO TAZMİNAT

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Amerikayı yeniden muhteşem yapmak'' sloganına karşı ''Gezegeni yeniden muhteşem yapmak'' sloganını kullanan Macron, çiçeği burnunda cumhurbaşkanı olarak çevrecilere kulak verdi. İnşaat devi Vinci, 2010'da ihalesini aldığı projenin iptalinden doğan kaybının tanzimi için hükümetle görüşmelere hazır olduğunu duyurdu. Ancak bağımsız uzmanların 350 milyon euro'luk tazminat hesabı hükümet cephesinde homurtularla karşılandı.

BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN SİMGESİ

"Notre-Dame-des-Landes bugün bölünmüşlüğün, kuruplaşmanın havalimanıdır. Bölge nüfusu eşit oranda ikiye bölünmüş durumda ve aralarında keskin gerilim var. Bu durumda orjinal planlara sadık kalmak mümkün olmadığından proje iptal edilmiştir" diyen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bölgedeki Nantes-Atlantique havalimanının modernizasyon projesine alınarak geliştirileceğini belirtti. Proje kapsamında bölgede kamulaştırılan tarım alanlarında tarımsal faaliyetlere devam edilmesi için yeniden düzenlemeye yapılacağını duyurdu.

1600 HEKTARLIK GİRİLMEZ BÖLGE

1960'lardan beri gündemde olan ve 'Nantes'dan Concorde ile New York'a' posterleriyle tanıtılan proje, Fransa ile İngiltere Concorde yolcu uçaklarını kullanımdan kaldırdıktan sonra bile gündemden düşmedi. Ama bölgedeki çiftçiler, çevre aktivistleri ve anti kapitalist haraket havaalanı için ayrılan alana 'Savunma Bölgesi' (ZAD) adını verip kamp kurarak projenin hayata geçmesini engelledi. 10 yıl önce 1600 hektarlık alanda kurulan, gözetleme kuleleriyle kuşatılan kampa ve boş çiftlik evlerine yerleşen 300 eylemci, 'Havaalanına hayır' yazılarıyla donattıkları bölgeyi adeta geçilmez hale getirdi. 2012'de kampı boşaltmaya gelen 1000'i aşkın polis, sıkı direniş karşısında geri çekilmek zorunda kaldı.

'ZORLA ÇIKARIRIZ'

Ancak Başbakan Philippe, açıklamasında ''Girilemez bölgeye son vereceğiz. Bahara dek kampı boşaltın yoksa zorla çıkarılacaksınız'' diyerek bölgeye polis ve jandarma sevk etti. Projenin iptal haberini sevİnçle karşılayan şampanya patlatıp korno çalarak kutlama yapan çevreciler, bu ültimatoma tepki gösterdi.

'BIRAKIN, BU DENEY DEVAM ETSİN'

Eylemciler ''Hiçbir yere gitmiyoruz. Burada kalıyoruz. Buraya yaşamaya gelenlerin zorla uzaklaştırılmasını reddediyoruz. Bırakın, bu toplumsal, çevreci, tarıma yönelik deneyimizi devam ettirelim'' açıklamasını yaptı.

Ama bölgeye konuşlanan 500 güvenlik gücü mensubunun sayısının gelecek günlerde 2 bine çıkmasıyla tahliye operasyonunun düzenleneceği söyleniyor.

'BATI FRANSA'YA İHANET'

Diğer yandan Fransa'nın batı bölgesinin hava, demiryolu ve yol projeleriyle hem Avrupa hem Amerika'ya açılan kapı olmasını isteyen yerel güçler, iptal kararına kızgın. Nantes Belediye Başkanı Johanna Rolland, kararı ''Fransa'nın batısına ihanet. Hükümet kolayı seçti, şiddet ve şantaj karşısında teslim oldu'' dedi.