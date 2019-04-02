Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika 20 yılın ardından istifa etti!

Cezayir'de protestoların hedefindeki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika, görevinden istifa etti.

Cezayir anayasası uyarınca, parlamento üst kanadının başkanı olan Abdelkader Bensaleh, yeni seçim yapılıncaya kadar geçici başkan olarak görev yapacak.

Cezayir Genelkurmay Başkanı, bugün yaptığı açıklamada Bouteflika'nın koltuğunda daha fazla oturmasının uygun olmadığını söylemişti.

General Ahmed Gaed Salah, haftalardır düzenlenen protestolarda 82 yaşındaki hasta cumhurbaşkanının bir an önce görevinden ayrılmasını isteyen göstericilerle aynı safta olduğunu ifade etmişti.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de 82 yaşındaki Bouteflika karşıtı gösteriler geçen ay başlamıştı.

Bouteflika önce bir dönem daha aday olma niyetinde olduğunu açıklamış sonra fikir değiştirerek seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.