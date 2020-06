Cezayir, hangi taraftan gelirse gelsin Libya'da her türlü ateşkes girişimini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed es-Said, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, Kahire Bildirgesi ile ilgili olarak ülkesinin, Libya'da akan kanı durduracak her türlü ateşkes girişimini hangi taraftan gelirse gelsin memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Libya krizinde Cezayir'in tarafsız olduğunu ve tutum belirlemek için sahadaki gelişmelere bakmadığını aktaran Said, "Biz Libya'daki tüm taraflara aynı mesafede duruyoruz. Taraflar arasında bir ara bulucu rolü üstlenmek istiyoruz." dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı başarılar elde eden Libya ordusu, önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, ardından da tüm Trablus sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

Terhune ve Beni Velid kentlerini de Hafter milislerinden arındıran Libya ordusu, geçen cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.