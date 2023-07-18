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CHP'den Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı

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CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP'den Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı

Konuya ilişkin açıklamayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.

Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

 

Ne olmuştu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) bu yıl iki kez ödenmesini öngören ve vatandaştan büyük tepki gören düzenlemenin Meclis’teki oylamasında muhalefetin büyük bir kesiminin oylamaya katılmadığı ortaya çıktı. CHP’den 69 milletvekili, İyi Parti’den 22, Yeşil Sol Parti’den de 40 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylama sonucunda tutanaklara göre düzenleme için “evet” oyu kullandığı tespit edilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sehven evet oyu verdim” dedi. Oylamaya CHP’den 69 milletvekili katılmazken, 60 milletvekili de “hayır” oyu kullandı.

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