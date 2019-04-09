CHP’den Soylu’ya yanıt: İmamoğlu İBB başkanıdır hazmedeceksiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıtta, “Soylu’nun kullandığı lisana bakıyorum, devlet falan hiçbirini bilmiyor. Büyükçekmece’de evlerde büyük bir polis terörü yaratılıyor. Bu saatte mi aklınıza geldi? Sayın Soylu ‘beka’yı hangi cami avlusunda unuttunuz?” dedi

Öztrak’ın açıklamaları şöyle:

Büyükçekmece’de bizim geçersiz oyları tam olarak ortaya çıkarmaya vaktimiz olmadı diyor. Bu ne demek anlayamadım. Büyükçekmece’de bir adli olay var. Oradaki geçici görevli işçinin yapmış olduğu birtakım usulsüzlükler nedeniyle tutuklanması söz konusu. Ne zaman? 18 Ocak.

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşti 31 Ocak. Seçim ne zaman yapıldı 31 Mart.

Zaman yetmedi ne demek? Anlaşılan Sayın Soylu hayali terörist listeleri peşinde koşarken sağı solu belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını teröristlikle suçlarken bu soruşturmayı yapmayı unutmuş.

Adın İçişleri Bakanı ama sen devlet memurusun.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır bunu hazmedeceksiniz. Süleyman Soylu’yu bir an önce göreve davet ediyorum. Kendisi siyahi kimliğini reddetmiş, kaybetmiş bir insan tavsiye ediyorum dönsün bir baksın.