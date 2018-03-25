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‘Çiftlik Bank mağduru’na yargıdan ret: Para kaptırman kendi kusurun

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Çiftlik Bank’a 5 bin lira kaptırıp dava açmak isteyen bir kişinin şikayetine takipsizlik kararı verildi.
‘Çiftlik Bank mağduru’na yargıdan ret: Para kaptırman kendi kusurun

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Kütahya’da yaşayan bir kişi, ocakta sisteme üye olup 5 bin lira yatırdı. Dolandırıldığını anlayan kişi, 16 Mart’ta savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Kütahya başsavcılığına verilen dilekçede yurttaş, sanal hayvanlardan elde ettiği süt ve yumurta gibi ürünlerin satışından bir yıl içinde 14 bin 772 lira gelir kazanacağını düşündüğünü fakat siteden para alamadığını ifade etti.

Ancak savcılık, 21 Mart’ta şikayet sonucu dava açılmasına gerek görmedi.

Kararda, dolandırıcılık suçunun oluşması için kanun metninin ‘hileli hareket, bu hileli harekete mağdurun aldanması ve mağdurun maddi zararının doğması’ unsurunu aradığı anımsatıldı.

Kararda, yerleşik uygulamaya göre hileli hareket kavramının basit bir yalandan ibaret olamayacağı, hileli hareketin ortalama bir bireyin olay üzerindeki iradesini ve hâkimiyetini kıracak seviyede yoğun olarak gerçekleşmesi gerektiği aktarıldı.

‘Telafi merci devlet değil’

Kararda şöyle dendi: “Çiftlik Bank isimli sitenin saadet zinciri şeklindeki dolandırıcılık cinsine benzer bir dolandırıcılık yöntemi olduğunun toplum tarafından bilindiği, özellikle müştekinin sisteme katıldığı Ocak 2018 tarihinde bu sitenin birçok kişiyi mağdur ettiği açıkça bellidir. Buna rağmen müştekinin böyle bir sisteme güvenerek 5 bin TL yatırması kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. Açıkça dolandırıcılık yaptığı bilinen bir sisteme aldanan ülke çapında 80 bin civarında kişi vardır. Kısa sürede çok para kazanma hevesine giren müştekilerin kendi hatalarından kaynaklı mali sorumluluklarını telafi etme mercileri devlet kurumları değildir. Açıklanan gerekçelerle müştekinin Çiftlik Bank isimli dolandırıcılık sitesine para yatırmasının ‘hileli hareket’ olarak değerlendirilmeyeceği gerekçesiyle atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Müşteki, hukuk mahkemelerinde alacak davası açmakta serbesttir.”

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