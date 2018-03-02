Cilt Kanserinden Korunmak İçin Ben Haritalama ve Yılda Bir Kez Kontrol Şart!

Deri Kanseri Açısından Risk Grubunda Olan Hastalar Kimlerdir?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, Her Yaş ve Cinsiyette Görülebilen Benlerin Bazı Değişikliklere Uğrayarak Deri Kanserine Dönüşebileceğini ve Özellikle Sonradan Gelişen Benlerdeki Hızlı Büyüme, Renk Koyulaşması, Dirençli Kaşıntı Gibi Faktörlerin Deri Kanserinin Belirtileri Açısından Önemli Uyaranlar Olduğunu Kaydederek, Risk Grubunda Bulunan Kişilerin Yaptıracağı Ben Haritalama İşlemi ve Yılda Bir Kez Düzenli Hekim Muayenesi ile Sağlıklarında Koruma Sağlanabileceğini İfade Etti.

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz her yaş ve cinsiyette görülebilen, farklı renk, şekil, çap ve yapıda olabilen benler hakkında açıklamalarda bulunarak “Benlerde meydana gelen bazı değişiklikler deri kanseri belirtisi olabilmektedir. Çocukluk çağından itibaren var olan benlerde zamanla sayıca artış, renk değişikliği ve büyüme gözlenebilse de hızlı değişiklikler uyarıcı risk faktörleri olarak kabul edilir. Özellikle sonradan gelişen benlerdeki hızlı büyüme, renk koyulaşması, dirençli kaşıntı gibi faktörler önemli uyaranlardır.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaziz, deri kanseri açısından risk grubunda olan kişilerin genellikle açık renk göz ve deri rengine sahip, çilleri olan, ailesinde veya kendisinde deri kanseri öyküsü bulunan, özellikle 100’ün üzerinde beni olan, bağışıklığı baskılanmış hastalar ile gün içerisinde yoğun güneşe maruz kalan çiftçi, denizci, inşaat işçisi vb. meslek grubundan kişiler olduğunu ifade etti.

Ben Muayenesi Nasıl Yapılmaktadır?

Ben muayenesinin dermatoloji uzmanları tarafından, dermatoskop olarak adlandırılan ışıklı bir büyüteç yardımı ile yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bazı benlerde sadece el dermatoskopisi muayenesinin yetersiz kalabildiğini, bu durumda da bilgisayarlı dermatoskopi yani dijital dermatoskoptan faydalanıldığını ifade etti. Dijital dermatoskopi ile hastaların tüm benlerinin fotoğraflanıp numaralandırılarak kayıt altına alındığını, skorlama yöntemi ile de risk düzeyinin belirlendiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, riskli grupta yer alan benlerin belirli zaman aralıkları ile takibinin yapıldığını, takip sürecinde renk, şekil, sınır ve boyutlarında değişiklik saptanan benlerin gerekli durumlarda çıkarılmasının önerildiğini ifade etti. Halk arasında benlere cerrahi işlemle müdahale edilmesinin, benin yayılmasına ve kötü huylu bir şekle dönüşmesine yol açacağına dair yaygın ve yanlış bir inanış olduğunu da ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, zamanında müdahale edilmeyen benlerin ölümcül cilt kanserlerine yol açabileceğini söyledi.

Benlerdeki Uyarıcı Değişiklikler Nelerdir?

Deri kanseri belirtilerini işaret etmesi bakımından benlerde birtakım uyarıcı değişiklikler meydana geldiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, asimetri, kenar düzensizliği, renk çeşitliliği, hızlı büyüme veya kabarıklaşma ile benin boyutunun 6mm’den büyük olmasının dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu söyledi.



Ben Haritalama Ne Zaman Gereklidir?

Özellikle çok sayıda ve sırt, ağız içi, kulak arkası, genital bölge, kalça, saçlı deri, tırnak, bacak arkası, avuç içi, ayak tabanı gibi takibi zor alanlarda benleri olan, kişisel veya ailesel deri kanseri öyküsü ve deri kanserlerine yatkınlığa neden olabilecek genetik hastalığı bulunan kişilerin mutlaka ben haritasının çıkarılması gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, kanser türlerinden olan malign melanom lezyonlarının önemli bir kısmının ben üzerinde oluştuğunu, bu kanser türünün de tedavi edilemeden hızlı bir şekilde tüm vücuda yayıldığı takdirde, tedavi şansının büyük ölçüde ortadan kalktığını vurguladı.

Yılda En Az Bir Kez Ben Muayenesi Şart!

Dijital dermatoskopi cihazı ile ben muayenesinin tüm yaş gruplarında rahatlıkla yapılabileceğini, hiçbir yan etkisi ve sakıncası bulunmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, risk grubunda bulunan kişilerin ayna karşısında ayda bir kez benlerini kontrol etmeleri ve en az yılda bir kez de hekim kontrolünden geçmeleri gerektiğini, hekimin gerekli görmesi halinde ise erken müdahale ile benin çıkarılarak kişinin sağlığında koruma sağlanabildiğini belirtti.