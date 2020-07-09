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ÇİN, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden Ayrılma Kararını Eleştirdi

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ÇİN, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden Ayrılma Kararını Eleştirdi
ÇİN, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden Ayrılma Kararını Eleştirdi

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) geri çekilmesini eleştirdi.

Global Times gazetesine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin dün DSÖ'den resmen çekilmesinin ardından Başkent Pekin'de konuya ilişkin basın toplantısı yaptı.

Cao, ABD'nin bu adımının salgınla mücadeledeki küresel çabalara darbe olduğu değerlendirmesinde bulunarak, bu durumdan en büyük zararı ise uluslararası desteğe ihtiyaç duyan ülkelerin göreceğini belirtti.

ABD'nin DSÖ'den geri çekilmesini eleştiren Cao, salgın sırasındaki bu adımın ABD'nin uluslararası örgütlerden tek taraflı olarak çekilmesinin bir başka örneği olduğunu kaydetti.

CAO'DAN FBI'NIN SİBER SALDIRI İDDİASINA RET

Sözcü Cao, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Çin'in ABD'ye yönelik siber saldırılara karıştığı yönündeki iddialarını reddetti.

FBI Direktörü Christopher Wray'ın Çin'in ABD'ye karşı siber saldırılara dahil olduğu ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddialarını eleştiren Cao, söz konusu ifadelerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Cao, Wray'ın iddialarının Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığı ve ideolojik ön yargılara maruz kaldığını ifade etti.

Wray, ABD'ye en ciddi uzun süreli tehdidi "hırsızlık ve casusluk yaptığı" gerekçesiyle Çin'in oluşturduğunu öne sürmüştü

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