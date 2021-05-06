Çin, Avustralya ile stratejik ekonomik anlaşmasını askıya aldı

Çin, Avustralya'nın, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında daha önce yapılan anlaşmaları iptal etmesine misilleme olarak Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.

Çin, Avustralya'nın, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında daha önce yapılan anlaşmaları iptal etmesine misilleme olarak Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.

Canberra yönetiminin koronavirüs salgınının kökenine ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısı ve telekom devi Huawei'nin Avustralya'nın 5G ağını inşa etmesini yasaklaması kararı sonrası iki ülke ilişkileri sert ve soğuk bir sürece girdi.

Ayrıca Avustralya, Darwin Limanı'nı Çinli bir şirkete kiralayan bir anlaşmayı iptal etme tehdidinde bulundu.

Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı konumundaki Çin, şarap, arpa ve kömür dahil olmak üzere ondan fazla ana sektöre gümrük vergisi uygulamaya başladı ve ihracatı düşürdü.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Pekin'in Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu'ndan Avustralya hükümetinin 'mevcut tutumu' nedeniyle çekildiğini bildirdi.

Komisyon ayrıca Avustralyalı bazı yetkilileri "soğuk savaş zihniyeti" ve "ideolojik ayrımcılık" ile suçladı.

Açıklamada, Pekin'in anlaşma kapsamındaki "tüm faaliyetleri süresiz olarak askıya alacağı" kaydedildi.

Başbakan Scott Morrison liderliğindeki Avustralya hükümeti, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Victoria eyalet yönetimi ile Çin arasında 2018 ve 2019'da imzalanan iki altyapı yatırım anlaşmasını geçen ay iptal etmişti.

Çin, Avustralya'nın kararını, zaten yıpranmış olan ikili ilişkileri daha da kötüleştirecek bir "geri adım" olarak nitelemiş ve Çin'in "sert şekilde karşılık vermesine" yol açacağı tehdidinde bulunmuştu.

Pekin'in Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu'ndan çekildiğini duyurmasının ardından Avustralya doları yüzde 0,6 oranında değer kaybı yaşadı.

Avustralya'da 2018'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile iç siyasete yabancı müdahalesini önlemek amacıyla federal hükümete yerel düzeydeki hükümetlerin imzaladığı uluslararası anlaşmaları ilga etme yetkisi verilmişti.