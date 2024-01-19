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Çin, salgını dünyaya duyurmadan iki hafta önce Covid-19 virüsünün haritasını çıkarmış

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Belgeler virolog Dr. Lili Ren'in, ABD hükümeti tarafından işletilen bir veri tabanına Covid-19'un yapısının neredeyse tamamını 28 Aralık 2019'da yüklediğini gösteriyor
Çin, salgını dünyaya duyurmadan iki hafta önce Covid-19 virüsünün haritasını çıkarmış

Çin'in Covid-19 hastalığına yol açan virüsü dünyaya resmi olarak duyurmadan iki hafta önce izole edip gen haritasını çıkardığı ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndan elde edilen ve ilk olarak Wall Street Journal tarafından yayınlanan belgelere göre, Pekin'in dünya çapında 3 milyondan fazla cana mal olan virüsü resmi olarak tanımlamasından en az iki hafta önce Çinli bir araştırmacı, Covid-19'u izole edip haritasını çıkardı ve ABD tarafından işletilen bir veri tabanına gönderdi.

Belgeler virolog Dr. Lili Ren'in, ABD hükümeti tarafından işletilen bir veri tabanına Covid-19'un yapısının neredeyse tamamını 28 Aralık 2019'da yüklediğini gösteriyor. 

Ren'in çalışması, Pekin'in 11 Ocak 2020'de, yani virüsün zaten tüm dünyaya yayıldığı tarihte Dünya Sağlık Örgütü'ne sunduğu çalışmayla neredeyse aynıydı.

Bilim insanları 2019'un sonlarında ve 2020'nin başlarında virüsü anlamak için yarışırken, iki haftalık süre pandemiye karşı küresel mücadele ve Covid-19 aşılarının geliştirilmesi açısından çok kritik önemdeydi.

Pekin'deki Çin Tıp Bilimleri Akademisi Patojen Biyolojisi Enstitüsü'nden Ren, virüsle ilgili bilgileri ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından işletilen GenBank'ta yayınlamaya çalıştı.

Ancak çalışmaları hiçbir zaman sitede yayınlanmadı ve bilim ile ilgili olmayan teknik sorulara yanıt vermediği için silindi.

Ren'in aynı zamanda tartışmalı bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan EcoHealth Alliance'dan hibe aldığı tespit edildi.

"Amerikan halkı virüsün kökenleri hakkındaki gerçeği bilmeli"

New York merkezli EcoHealth Alliance, uzun süredir Covid-19'un olası kaynağı olarak incelenen Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki koronavirüs araştırmalarının finansmanına yardımcı oldu.

Salgının çıkış noktasının bu laboratuvar olduğu yönündeki kanıtlar nedeniyle Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün önümüzdeki 10 yıl boyunca ABD'den fon alması yasaklandı.

Komite başkanları Temsilci Cathy McMorris Rodgers, Brett Guthrie ve Morgan Griffith, olayın Çinli ve ABD'li sağlık yetkililerinin salgının ilk günlerinde konuyla ilgili bildiklerini daha fazla araştırma ihtiyacının altını çizdiğini söyledi.

Temsilciler "Bu önemli keşif, Çin Komünist Partisi tarafından sağlanan sözde 'gerçeklere' veya verilere neden güvenemeyeceğimizin altını çiziyor ve bu tür bilgilere dayanan herhangi bir bilimsel teorinin meşruiyeti konusunda ciddi şüphe uyandırıyor." açıklamasında bulundu.

"Amerikan halkı SARS-CoV-2'nin kökenleri hakkındaki gerçeği bilmeyi hak ediyor ve araştırmamız, vergi mükelleflerinin dolarlarının nasıl harcandığı, hükümetimizin halk sağlığı kuruluşlarının nasıl çalıştığı ve daha fazlasına duyulan ihtiyaç da dahil olmak üzere çok sayıda endişe verici nedeni ortaya çıkardı." yabancı bilim adamlarına verilen araştırma hibelerinin gözetimi” diye eklediler.

Rutgers Üniversitesi'nden moleküler biyolog Richard Ebright, New York Post gazetesine verdiği demeçte Temsilciler Meclisi komitesinin elde ettiği bilgilerin Şubat 2020'de Çin gazetesi Caixin'in konuyla ilgili bir makale yayınlamasından bu yana kamuya açık olduğunu ve bu makalenin kısa süre sonra kaldırıldığını söyledi.

Ebright daha önce 2 Nisan 2020'de X'te ayrıntılarla ilgili bir paylaşımda bulunarak, virüs genom diziliminin 24 Aralık'ta başladığını ve bir analizin bunun "27 Aralık'taki SARS-CoV ile ilişkili ancak ondan farklı yeni bir koronavirüs" olduğunu doğruladığını söyledi.

Ebright "NIH'nin bu bilgiyi Kongre'den aylarca saklaması elbette bir suiistimaldir, dava edilebilir bir suiistimaldir." ifadelerini kullandı.

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