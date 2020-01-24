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Çin Seddi'nin bazı bölümleri ziyarete kapatıldı

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Çin'de koronavirüs alarmı sürüyor. Çin Seddi'nin bir kısmı virüs şüphesi nedeniyle ziyarete kapatıldı
Çin Seddi'nin bazı bölümleri ziyarete kapatıldı

Çin Seddi'nin bazı bölümleri koronavirüs şüphesiyle ziyarete kapatıldı.

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke geneline yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının, 177'sinin durumu ağır olmak üzere, 830'a yükseldiğini bildirmişti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1 kişinin ise Hıbey eyaletinden olduğu belirtilmişti.

Hubey eyaletinde Vuhan dışında Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

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