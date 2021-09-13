  • BIST 1.445,790
  • Altın 486,12
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9300
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Çin'de Kovid-19 vakaları artıyor, iki semt bir hastane karantinaya alındı

» »
Çin'in Fucien eyaletinde geçen hafta ortaya çıkan yerel kaynaklı koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği kaydedildi.
Çin'de Kovid-19 vakaları artıyor, iki semt bir hastane karantinaya alındı

Çin'in Fucien eyaletinde geçen hafta ortaya çıkan yerel kaynaklı koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği kaydedildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Putien şehrinde 10 Eylül'den bu yana 32'si hastalık belirtisi göstermeyen yerel kaynaklı 64 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık yetkilileri 64 vaka ile yakın temasta bulanan 841 kişinin ve onların yakın temasta bulunduğu 1690 kişinin temas geçmişinin izini sürerken toplam 1293 kişi tıbbi gözlem altına alındı.

Yerel kaynaklı vakaların ortaya çıktığı Putien'e bağlı Şianyou ilçesinde pazar günü itibarıyla 196 bin 758 kişiye test yapılırken, 121 bin 87 numunenin tahlillerinin sonuçlandığı bildirildi.

Vakaların en yoğun olduğu Fengting nahiyesi "yüksek riskli bölge", çevresindeki 3 köy ise "orta riskli bölge" ilan edildi.

Şiamen'de iki semt ve bir hastane karantina altına alındı

Öte yandan Fucien eyaletine bağlı liman şehri Şiamen'de ortaya çıkan 2 Kovid-19 vakası nedeniyle Tongan ve Siming semtleri ve bir üniversite hastanesi karantina altına alındı.

Tongan'daki vakanın Putien'deki vakalarla bağlantılı olduğu bildirildi. Fucien eyaletinde Şiamen, Çauncou'nun ardından Putien'deki vakalardan etkilenen ikinci şehir oldu.

Çin'in önemli ülke için turizm destinasyonlarından biri olan Şiamen'de görülen vakalar, sonbaharda Güz Ortası Bayramı ve 1 Ekim Ulusal Günü'ndeki ulusal tatiller öncesinde turizm açısından endişeye sebep oldu.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 95 bin 248 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus ordusu için uzaya yeni uydu10 Eylül 2021 Cuma 12:03
  • Afganistan'da protestocu kadınlar kırbaçla kovalandı09 Eylül 2021 Perşembe 19:41
  • Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları boyunca 863 kişi Kovid-19'a yakalandı09 Eylül 2021 Perşembe 09:36
  • Çin sosyal medyasında K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama getirdi08 Eylül 2021 Çarşamba 12:50
  • Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı: Başbakan Molla Akhund, İçişleri Bakanı Hakkani FBI'ın arananlar listesinde07 Eylül 2021 Salı 19:35
  • Japonya'da salgına karşı OHAL'in süresi uzatılıyor07 Eylül 2021 Salı 11:19
  • Hindistan'da yarasa kaynaklı Nipah virüsü alarmı07 Eylül 2021 Salı 10:28
  • Taliban hükümeti şekilleniyor: Şeyh Abdulhakim müminlerin emiri, Baradar başbakan04 Eylül 2021 Cumartesi 17:44
  • Pakistan’da şiddetli yağışlar can alıyor: 4 ölü04 Eylül 2021 Cumartesi 14:02
  • Taliban: 'Güvenilir dost' Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni aktif olarak destekleyeceğiz03 Eylül 2021 Cuma 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti