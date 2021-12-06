Çin’de yeni corona önlemleri: Testi pozitif çıkana 1500 dolar ödüyorlar

Tüm dünya Omicron varyantı nedeniyle corona virüsü önlemlerini sıkılaştırırken, Çin’in kuzeyindeki Harbin şehri de ilginç bir uygulamayla gündeme geldi.

Tüm dünya Omicron varyantı nedeniyle corona virüsü önlemlerini sıkılaştırırken, Çin’in kuzeyindeki Harbin şehri de ilginç bir uygulamayla gündeme geldi. Şehirde, yetkililerin temas takibine gerek kalmadan corona virüsü test sonucunu pozitif olarak getiren kişilere bin 570 (21 bin 577 TL) dolar ödemeye başladı.

Çin devlet medyası The Beijing News’e göre, şehir hükümetinin bu yeni planı, semptom gösterdiğinde kimseyle temas etmeden test yaptıranları ödüllendirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu sayede temasın en aza indirilmesini hedefliyor.

HALKA UYARI MESAJI GÖNDERİLDİ

ABD merkezli Business Insider’da yer alan habere göre, Harbin hükümeti uyarılmadan öne çıkan ve önlem alanları ödüllendirmek istiyor.

Harbin halkına iletilen mesajlarda “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk, koku veya tat kaybı, kas ağrıları veya ishal gibi COVID-19 semptomları gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşunda test olmanızı öneriyoruz. Kendi kendinize ilaç vermeyin. Maske takın ve en yakın kliniğe gidin ve bize nereye seyahat ettiğinizi ve kiminle temas kurduğunuzu söyleyin” uyarıları yer aldı.

VAKA SAYISI 10’DAN AZ

Duyuru, “Semptomları hissettikten sonra kendi kendine durumu açıklamak için bir sağlık kurumunu ziyaret eden kişiler, COVID-19 için pozitif olduğunuz takdirde 10 bin Çin yuanı ile ödüllendirilecektir.” ifadeleriyle devam etti.

Bu, ilk başta bir şehrin sadece bir COVID-19 testi yapması için astronomik bir miktar ödemeyi göze alıyor gibi görünse de, Harbin şehrinde geçtiğimiz hafta günde 10’dan az vaka kaydedildiği bildirildi.

Çin’in bildirilen vaka sayıları, ilk Wuhan salgınından bu yana sürekli olarak düşük olsa da, ülke, virüs için pozitif test eden ancak resmi hesaplamasında asemptomatik olan hastaları içermiyor.