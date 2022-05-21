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Çin’de yeraltında binlerce yıllık orman bulundu

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Çin’in dev bir obruk içine gizlenmiş binlerce yıllık bir orman bulundu. Ormanda ve obruktaki mağaraların içinde bugüne kadar bilinmeyen hayvan ve bitki türleri bulunduğu sanılıyor.
Çin’de yeraltında binlerce yıllık orman bulundu

Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde bir obruk içine gizlenmiş binlerce yıllık bir orman bulundu.

Bir mağara keşif grubunun tesadüfen obruğun dibinde bulduğu ormandaki ağaçların uzunluğunun 40 metreyi bulduğu belirtildi. 306 metre uzunluğundaki, 150 metre genişliğindeki ve 192 metre derinliğindeki obruk, bölgedeki 30 obruğun en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

Bölgede incelemelerde bulunan ekipten mühendis Zhang Yuanhai, Şinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, obrukta üç mağara ve yabani bitki örtüsünün olduğu bir orman bulunduğunu bildirdi. Obruğun tabanına inmek için saatlerce yürüyen keşif ekibinin başındaki Chen Lixin de, ormanda ve mağaraların içinde muhtemelen bilinmeyen hayvan ve bitki türleri bulunduğunu söyledi.

Yer altı sularının bulunduğu bölgenin çözünmesiyle oluşan bu obruklarda, güneş ışınları içeri girebildiği için dev ağaçlar yükselebiliyor.

Çin'in yanı sıra ABD, Meksika ve Papua Yeni Gine'de de dev obruklara rastlanıyor.

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