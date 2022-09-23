  • BIST 3.281,61
  • Altın 973.279
  • Dolar 18.4014
  • Euro 17.8378
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Çin’den ABD’ye ‘soğuk savaş’ uyarısı

» »
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin son dönemde Pekin'e karşı izlediği politikaları, iki ülke arasında soğuk savaş benzeri bir çatışma ve cepheleşmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.
Çin’den ABD’ye ‘soğuk savaş’ uyarısı

Bakan Vang, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Asia Society’nin düzenlediği toplantıda konuştu.

Çinli Bakan, konuşmasında, Washington yönetiminin son dönemde iki ülke arasındaki rekabeti yanlış algılayan, ideolojik cepheleşmeleri ve çevreleme siyasetini teşvik eden tavrının iki ülke ilişkilerini zedelemenin yanı sıra dünyayı yeni bir soğuk savaşa sürükleme riski taşıdığını savundu.

ABD ve Çin ilişkilerinin, son birkaç yılda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1979’dan bu yana en kötü günlerden geçtiğine dikkati çeken Vang, bunun dünya ülkelerinin ve halklarının geleceği açısından belirsizliğe yol açtığını belirtti.

Başkan Joe Biden’ın, ABD-Çin ilişkilerinin sonuçları bakımından en önemli ilişki olduğunu, bunun nasıl gelişeceğinin 21. yüzyılın dünyasını şekillendireceğini ifade ettiğini aktaran Vang, ABD Başkanı’nın, Çin ile yeni bir soğuk savaşa girmeyi istemediklerini, ittifakları canlandırma çabalarının Çin’e karşı olmadığını, Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediklerini ve Çin ile çatışma arayışında olmadıkları sıkça yinelediğini hatırlattı.

“BU ÇABALAR BOŞUNA”

Vang, Biden’ın bu irade beyanına karşın ülkenin politikasında aksi yönde eğilimlerin egemen olduğunun gözlendiğini belirterek, “ABD, Çin’i ‘asıl rakip’ ve ‘uzun dönemde en ciddi tehdit’ olarak tanımlayıp her yönden bastırmaya, etrafındaki stratejik ortamı şekillendirerek çevrelemeye çalışırken, diğer ülkeleri taraf seçmeye ve Çin’i dışlayan küçük halkalar oluşturmaya zorlarken yeni bir soğuk savaşı önlemek nasıl mümkün olabilir?” diye konuştu.

Çin ile ABD’nin barış içinde bir arada yaşamasının önündeki en büyük engelin “soğuk savaş mantığı” olduğunu, ABD’de bazı kişilerin geçmişte Sovyetler Birliği’ne karşı kullanılan çevreleme taktiğini Çin’e karşı tekrarlamayı istediğini, “Hint-Pasifik stratejisi” gibi jeopolitik manevralarla Çin’i çevrelemeyi umduğunu savunan Vang, “Bu çabalar boşuna çünkü ne Çin eski Sovyetler Birliği ne de dünyada eskiden olduğu gibi.” ifadesini kullandı.

“ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNİ ÇATIŞMAYA GÖTÜRECEK”

Vang, ABD’nin bir yandan Çin’in siyasi sistemini değiştirme amacı olmadığını ifade ederken, öte yandan “demokrasi ve otoriterlik” arasındaki mücadeleye dair “yanlış bir anlatıyla” ideolojik cepheleşmeyi teşvik ederek Çin’in siyasal sistemini, kalkınma yolunu ve iktidar partisini (Çin Komünist Partisi) hedef aldığını savundu.

Çin ile ABD arasında ekonomi ve ticaret alanında rekabet olduğunun inkar edilemeyeceğini, Çin’in bu rekabetten korkmadığını, fakat ilişkilerin yalnızca rekabetle tanımlaması gerektiğini vurgulayan Vang, “Eğer ABD, Çin ile ilişkilerini ‘sıfır toplamlı oyun’ zihniyetiyle ele alır ve ‘siyasi doğruculuğun’ Çin politikasını yanlış yönlendirmesine izin verirse, kendi sorunlarını çözemediği gibi Çin-ABD ilişkilerini de çatışma ve cepheleşmeye götürecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin’e soğuk duş: Çin’den çok sert açıklama21 Eylül 2022 Çarşamba 17:59
  • Putin’in seferberlik kararı Rusya’da panik yarattı, İstanbul’a kaçışlar hızlandı21 Eylül 2022 Çarşamba 15:42
  • Rusya’nın seferberlik açıklaması ne anlama geliyor? Büyük bir savaşa mı hazırlanıyoruz?21 Eylül 2022 Çarşamba 14:22
  • Putin Rusya'da 'kısmi seferberlik' ilan etti21 Eylül 2022 Çarşamba 12:46
  • Çin, çevre gözlem uydusu 'Yünhay-1'i fırlattı21 Eylül 2022 Çarşamba 11:58
  • Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı20 Eylül 2022 Salı 19:57
  • Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor20 Eylül 2022 Salı 16:39
  • Japonya'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine tırmandı20 Eylül 2022 Salı 13:18
  • Baltık ülkeleri sınırlarını Ruslara kapattı19 Eylül 2022 Pazartesi 19:10
  • Zelenskiy: Rusya nükleer santrale füze attı19 Eylül 2022 Pazartesi 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti