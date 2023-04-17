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Çin’den korkutan hamle: Elektromanyetik silah geliştirdiler

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2022'nin son günlerinde halk ayaklanmasıyla karşı karşıya kalan Çin'de protestoculara müdahale için yeni ve korkutucu bir silah geliştirildiği duyuruldu.
Çin’den korkutan hamle: Elektromanyetik silah geliştirdiler

Çin hükümeti, halk protestolarını engellemek için özel bir silah geliştirildiğini duyurdu. Gelişmeyi Çin devlet televizyonu CCTV paylaştı.

 

CS/LW21 ismi verilen elektromanyetik silah madeni para benzeri mermiler fırlatarak eylemcileri etkisiz hale getirebiliyor. Silahın China North Industries Group Corp. isimli şirket tarafından üretildiği ve esas amacın da gösterilerde müdahale sırasında ölüm oranını azaltmak olduğu kaydedildi.

Ülkede benzer gösterilerde plastik mermi atan silahlar kullanılırken, elektromanyetik silahlarda merminin yaratacağı acının şiddeti ve frekansı ayarlanabiliyor.

Halk hareketinin çok nadiren yaşandığı Çin’de en son 2022’nin son günlerinde halk ayaklanmıştı. Corona virüsü salgınına karşı uygulanan tecrit ve sokağa çıkma yasaklarını eleştiren halk sokağa çıkmıştı. Bu eylemler genel olarak barışçıl bir ortamda gerçekleşmişti.

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