Çiner: Maraş oldu bittiye getirilerek seçim malzemesi yapıldı

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar BRT canlı yayınında izleyiciyle buluştu.

Programa ,Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, YDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı ve MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Çiner katıldı. MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Çiner , “Maraş müzakerelerden önce konuşulsun mu tartışmaları yapılırken aniden kıyı şeridi açıldı. Halbuki açılan Maraş değil. Açılan bir sahil şeridi. Maraş bizim için müzakere masasında şu anda konuşulması çok sakıncalı bir durumdur. Oldu bittiye getirilerek seçimden önce malzeme edilmesi tehlikelidir. Güney Kıbrıs 24 saattir bu açılımı farklı bir dille dünyaya anlatıyor. Dünya bizim ne dediğimizi dinlemiyor. Cumhurbaşkanlığı makamı başka, devlet başkanı farklı konuşuyor” dedi. Çiner “Başkanlık sisteminde yönetilmediğimiz için Maraş’ı konuşacak da olsak, büyük sıkıntılarımız var” diyen Çiner, “Cumhurbaşkanı çıkıyor, ‘federal çözüm’ diyor. Başbakanımız KKTC’yi yaşatmakla ilgili bir politika savunuyor. Hükümet ortağı ise farklı bir düşünceye bizi götürüyor” dedi.