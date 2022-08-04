  • BIST 2.727,20
  • Altın 1029.867
  • Dolar 17.9427
  • Euro 18.3091
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!

Çinli bakan Japon mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti

» »
Çinli bakan Japon mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
Çinli bakan Japon mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretiyle başlayan krizde tansiyon giderek yükseliyor. Ziyaretin ardından Çin ordusunun Tayvan çevresinde bugün başlattığı tatbikata G7’den gelen tepki, Pekin yönetimini kızdırdı.

Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısında bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bakanlık üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, G7 Dışişleri Bakanlarının Tayvan krizine ve Çin’in tatbikatına yönelik ortak açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Wang Yi, G7’nin ABD’nin bölgedeki provokasyonunun görmezden geldiğini belirterek, “Çin’i egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için makul ve meşru adımlar olan bu tür önlemleri aldığı için haksız yere eleştiriyor. Böyle bir ayrıcalığı nereden aldılar? Onlara böyle bir yetkinliği kim verdi? Hak ihlal edeni korumak ve hakkını savunanları suçlamak, ne kadar anlaşılması güç bir durum” ifadelerini kullandı. G7’nin ortak açıklamasının Çin halkı arasında büyük öfkeye yol açtığını belirten Wang Yi, “Bugünün Çin’i artık 19. yüzyılın Çin’i değil. Tarih asla tekerrür etmeyecek” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise Japonya’nın üye olduğu G7’nin açıklaması nedeniyle Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, Japon mevkidaşı Yoshimasa Hayashi arasında ASEAN toplantısının oturum aralarında gerçekleştireceği görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Sözcü Hua, G7’deki diğer ülkelerin Tayvan konusunda ABD’nin izinden gidiyorsa bu durumun onların diplomasi ve politikalarında bağımsızlıklarının olmadığı anlamına geldiğini söyledi. Hua, “(Onlar) Çin’in ‘tek Çin’ politikası üzerinde vardığı mutabakata bağlı kalmalıdır. Çünkü bu, Çin’in kendileriyle ilişkilerinin en önemli temelidir” diye konuştu.

“ENDİŞE DUYUYORUZ”

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından Çin’in Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatlarla ilgili yayımlanan ortak bildiride, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin son zamanlardaki tehdit edici eylemlerinden, özellikle atış tatbikatları ve gereksiz ekonomik tehditlerinden endişe duyuyoruz. Bir ziyaret, Tayvan Boğazı’ndaki askeri hareketliliğe gerekçe gösterilemez. Ülkelerimizde uluslararası seyahatler, milletvekilleri için normal ve rutindir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin artan müdahale riskleri, bölgedeki istikrarı bozarak gerginlikleri artırıyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Bildiride ayrıca Çin’e doğrudan çağrıda bulunularak, “Çin Halk Cumhuriyeti’ni bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye ve boğazlar arası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz. G7 üyelerinin Tayvan’a ilişkin temel pozisyonlarında ve geçerli durumunda Çin politikasıyla ilgili herhangi bir değişiklik yoktur. Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarı korumaya yönelik ortak ve sarsılmaz taahhüdümüzü yineliyoruz. Tüm tarafları sakin kalmaya, eylemlerini kısıtlamaya, şeffaflık içinde hareket etmeye ve yanlış anlaşılmaları önlemek için açık iletişim kanallarını korumaya davet ediyoruz” denilmişti.

KRİZ BÜYÜYOR

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise “bağımsız bir ülke” olduğunu belirtiyor.

ABD, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Pekin yönetimi ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini “Tayvan’a bağımsızlık konusunda destek sinyali” ve “provokasyon” olarak yorumluyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tayvan liderinden Pelosi ile görüşme sonrası açıklama03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:35
  • BM’den korkutan açıklama: Ukrayna’daki Avrupa’nın en büyük nükleer santrali kontrolden çıktı03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:56
  • Rusya’dan Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili açıklama03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:31
  • Çin, ABD'nin büyükelçisini çağırarak Pelosi'nin ziyaretine tepkisini aktardı03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:34
  • Tayvan, ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi ziyaretinden memnun02 Ağustos 2022 Salı 21:25
  • Zevahiri’nin ölüm haberine tepkiler02 Ağustos 2022 Salı 19:45
  • El Kaide lideri Eymen Zevahiri öldürüldü02 Ağustos 2022 Salı 19:25
  • Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki: Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli02 Ağustos 2022 Salı 19:04
  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a ulaştı02 Ağustos 2022 Salı 19:01
  • Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti02 Ağustos 2022 Salı 17:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti