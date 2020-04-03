  • BIST 89.511
  • Altın 346,128
  • Dolar 6,6837
  • Euro 7,2384
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Çinli bilim insanı: ABD ve Avrupa’daki en büyük yanlış virüse karşı maske takmamak

» »
Çinli bilim insanı: ABD ve Avrupa’daki en büyük yanlış virüse karşı maske takmamak
Çinli bilim insanı: ABD ve Avrupa’daki en büyük yanlış virüse karşı maske takmamak

Çinli bilim insanı George Gao, ABD’de yayımlanan 'Science' dergisine verdiği demeçte, yeni tip koranavirüs (Covid-19) virüsüne karşı maske takmamanın büyük bir yanlış olduğunu söyledi.

Çin’de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Genel Direktörü olarak görev yapan George Gao, ülkesinde salgınla mücadeledeki deneyimlerini aktarırken, "ABD ve Avrupa’daki en önemli hata, insanların virüsten korunmak için hala maske takmaması" dedi.

Virüsünün insandan insana "solunum damlacıklarından" geçtiğini söyleyen Gao, bunu önlemenin tek yolunun da maske takmak olduğunu ifade etti.

Sosyal izolasyonun en önemli tedbir olduğunu hatırlatan Çinli uzman, virüse yakalan hastaların tecrit edilmesinin ise ikinci önemli adım olduğunu vurguladı.

Çinli uzman, virüsle temas eden herkesin karantina altına alınmasının önemine değinirken, bu kişilerin tespit edilmesi ve karantina altına alınmasının önemli bir zamanlarını aldığını söyledi.

George Gao, insanların bir araya gelmesinin kesinlikle önüne geçilmesi ve yine insanların bir yerden bir yere geçmesinin tamamen yasaklanmasının gerekli olduğunu savundu.

Sahra hastaneleri önemli

Tedavi altındaki hastaların kesinlikle tecrit edilmesinin önemine değinen Gao, bu yüzden Çin’de sahra hastaneleri oluşturduklarını ve stadyumlara yine hastaneler kurduklarını söyledi.

Gao, Çin’de salgının yayılma hızının artık düştüğünü ve mevcut vakaların da dışarından geldiğinin görüldüğünü belirtirken, Çin’den herkesin virüse karşı bağışıklık sisteminin tamamen geliştiği düşüncesinin ise doğru olmadığını söyledi.

Çinli bilim adamı fareler ve maymunlar üzerdeki aşı çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duterte'den 'orantısız talimat': Karantinayı ihlal edenleri vurun02 Nisan 2020 Perşembe 10:38
  • Endonezya’da sel 100 binden fazla kişiyi etkiledi02 Nisan 2020 Perşembe 09:28
  • Dünya Bankası: Salgın yüzünden Asya'da 24-35 milyon insan yoksulluğa mahkum olacak31 Mart 2020 Salı 22:45
  • Putin'e hastane gezdiren başhekimin Covid-19 testi pozitif çıktı31 Mart 2020 Salı 20:51
  • Çin'de ilk kapsamlı araştırma: Ölüm oranı 1,38, orta yaş ve sonrasında risk artıyor31 Mart 2020 Salı 12:29
  • Japonya’dan bazı ülkelerden gelenlere giriş yasağı31 Mart 2020 Salı 09:50
  • Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi30 Mart 2020 Pazartesi 15:32
  • Tayland Kralı, Almanya'da otel kapatıp haremiyle karantinaya çekildi30 Mart 2020 Pazartesi 15:26
  • Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüsü votka ve sauna ile defedeceğiz30 Mart 2020 Pazartesi 13:21
  • Moskova Belediye Başkanı: 30 Mart itibarıyla tüm Moskovalılara evde kalma zorunluluğu getiriliyor29 Mart 2020 Pazar 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti