 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Çıplak eylemciler Polonya'daki Auschwitz toplama kampında koyun öldürdü

» »
Çıplak eylemciler Polonya'daki Auschwitz toplama kampında koyun öldürdü
Polonya polisi, Nazilerin kurduğu ve sonradan müzeye çevrilen Auschwitz toplama kampında çıplak eylem gerçekleştiren en az 11 kişiyi gözaltına alındı.

Polonya polisi, Nazilerin kurduğu ve sonradan müzeye çevrilen Auschwitz toplama kampında çıplak eylem gerçekleştiren en az 11 kişiyi gözaltına alındı.

Müze yönetimi, grubun bir koyun öldürdükten sonra kıyafetlerini çıkardıklarını ve kendilerini birbirlerine zincirlediklerini açıkladı.

Olay kampın girişinde, üzerinde "Arbeit Macht Frei" (çalışmak özgürleştirir) yazan ünlü kapının altında gerçekleşti.

Müzenin otoparkında da bir maytap patlatan grubun neden böyle bir eylem düzenlediği henüz tespit edilemedi.

'Müze tarihinde bir ilk'

Eyleme hızla müdahale eden müze görevlileri gruba giyinmelerini emretti.

Müze ziyarete kapatılırken olay yerine polis ekipleri gönderildi.

20-27 yaşları arasındaki eylemcilerin kimlikleri açıklanmazken yedi erkek ve dört kadından oluşan grubun altısının Polonyalı, dördünün Belaruslu, birinin de Almanyalı olduğu açıklandı.

AFP'ye konuşan Auschwitz Müzesi Müdürü Piotr Cywinski, "Müze tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşandı" dedi.

Emniyet yetkilileri eylemcilerin simgesel mekana saygısızlıkla suçlanabileceği, bunun da para cezası veya bir çeşit hürriyetinden yoksun kılma cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Yerel basın da eylemcilerin bir drone (insansız hava aracı) kullanarak gösteriyi kayıt altına aldığını, üzerinde kırmızı renkle "aşk" yazan bir pankartı kapının üstüne serdiklerini yazdı.

BBC'nin Varşova muhabiri Adam Easton, Polonya medyasının bir kısmının, eylemin Ukrayna'daki savaşı protesto etmek için gerçekleştirildiğini öne sürdüğünü söylüyor.

Kampta 1,1 milyon kişi öldürülmüştü

Müze yönetimi ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Auschwitz'in herhangi bir olay veya gösteri için kullanılması kabul edilemez bir ölçüsüzlüktür.

"Alman Nazi Auschwitz toplama ve yok etme kampı kurbanlarının anılarına saygısızlıktır."

Müzeye göre 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insan Naziler tarafından bu kampta öldürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kanada meclisinden İslamofobi karşıtı tasarı24 Mart 2017 Cuma 09:04
  • Londra saldırısını gerçekleştiren Khalid Masood kimdir?24 Mart 2017 Cuma 09:01
  • İtalya’da mevcut kurallar devam edecek!24 Mart 2017 Cuma 08:51
  • Danimarka'da başörtülülerin işsizlik maaşına kesinti23 Mart 2017 Perşembe 19:06
  • İngiltere Başbakanı May: Saldırgan Britanya doğumlu bir erkek23 Mart 2017 Perşembe 16:42
  • Paris’te bir cami tahliye edildi23 Mart 2017 Perşembe 16:41
  • IŞİD, Londra saldırısını üstlendi23 Mart 2017 Perşembe 16:14
  • Danimarka'da başörtülülerin işsizlik maaşına kesinti23 Mart 2017 Perşembe 15:08
  • Ukrayna'da silah deposunda patlama23 Mart 2017 Perşembe 14:59
  • Rus Dışişleri: Türkiye'den Kırım'la ilgili sinyaller aldık23 Mart 2017 Perşembe 14:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti