Çıplak eylemciler Polonya'daki Auschwitz toplama kampında koyun öldürdü

Polonya polisi, Nazilerin kurduğu ve sonradan müzeye çevrilen Auschwitz toplama kampında çıplak eylem gerçekleştiren en az 11 kişiyi gözaltına alındı.

Polonya polisi, Nazilerin kurduğu ve sonradan müzeye çevrilen Auschwitz toplama kampında çıplak eylem gerçekleştiren en az 11 kişiyi gözaltına alındı.

Müze yönetimi, grubun bir koyun öldürdükten sonra kıyafetlerini çıkardıklarını ve kendilerini birbirlerine zincirlediklerini açıkladı.

Olay kampın girişinde, üzerinde "Arbeit Macht Frei" (çalışmak özgürleştirir) yazan ünlü kapının altında gerçekleşti.

Müzenin otoparkında da bir maytap patlatan grubun neden böyle bir eylem düzenlediği henüz tespit edilemedi.

'Müze tarihinde bir ilk'

Eyleme hızla müdahale eden müze görevlileri gruba giyinmelerini emretti.

Müze ziyarete kapatılırken olay yerine polis ekipleri gönderildi.

20-27 yaşları arasındaki eylemcilerin kimlikleri açıklanmazken yedi erkek ve dört kadından oluşan grubun altısının Polonyalı, dördünün Belaruslu, birinin de Almanyalı olduğu açıklandı.

AFP'ye konuşan Auschwitz Müzesi Müdürü Piotr Cywinski, "Müze tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşandı" dedi.

Emniyet yetkilileri eylemcilerin simgesel mekana saygısızlıkla suçlanabileceği, bunun da para cezası veya bir çeşit hürriyetinden yoksun kılma cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Yerel basın da eylemcilerin bir drone (insansız hava aracı) kullanarak gösteriyi kayıt altına aldığını, üzerinde kırmızı renkle "aşk" yazan bir pankartı kapının üstüne serdiklerini yazdı.

BBC'nin Varşova muhabiri Adam Easton, Polonya medyasının bir kısmının, eylemin Ukrayna'daki savaşı protesto etmek için gerçekleştirildiğini öne sürdüğünü söylüyor.

Kampta 1,1 milyon kişi öldürülmüştü

Müze yönetimi ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Auschwitz'in herhangi bir olay veya gösteri için kullanılması kabul edilemez bir ölçüsüzlüktür.

"Alman Nazi Auschwitz toplama ve yok etme kampı kurbanlarının anılarına saygısızlıktır."

Müzeye göre 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insan Naziler tarafından bu kampta öldürüldü.